Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола.

В сети появилось большое количество сообщений о якобы возвращении Михаила Мудрика. Однако, по словам журналиста Виктора Вацко, ситуация остается неопределенной, и полного прояснения пока нет. Отмечается, что Мудрик все-таки не выйдет на поле в этом сезоне, а его возвращение состоится не раньше начала следующего сезона.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.