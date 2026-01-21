Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола.

В сети появилось большое количество сообщений о якобы возвращении Михаила Мудрика. Однако, по словам журналиста Виктора Вацко, ситуация остается неопределенной, и полного прояснения пока нет. Отмечается, что Мудрик все-таки не выйдет на поле в этом сезоне, а его возвращение состоится не раньше начала следующего сезона.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

