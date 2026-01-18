Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб

Украинский вингер Михаил Мудрик завершил дисквалификацию за нарушение из-за употребления мельдония, сообщает Topskills Sports UK.

Уже на следующей неделе украинец вернется к тренировкам первой команды на Кобеме. Игрок был вне игры с декабря 2024 года.

Сообщается, что запрет сняли 17 января. По информации источника, «Челси» планирует отправить Мудрика в аренду в «Страсбур», чтобы он восстановил игровую форму, уже потом он может вернуться в состав лондонцев.

Пока ни «Челси», ни сам Михаил эту информацию не подтвердили.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.