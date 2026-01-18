Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Англия
18 января 2026, 19:17 | Обновлено 18 января 2026, 19:52
25

Украинец уже вернулся к тренировкам

25 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик завершил дисквалификацию за нарушение из-за употребления мельдония, сообщает Topskills Sports UK.

Уже на следующей неделе украинец вернется к тренировкам первой команды на Кобеме. Игрок был вне игры с декабря 2024 года.

Сообщается, что запрет сняли 17 января. По информации источника, «Челси» планирует отправить Мудрика в аренду в «Страсбур», чтобы он восстановил игровую форму, уже потом он может вернуться в состав лондонцев.

Пока ни «Челси», ни сам Михаил эту информацию не подтвердили.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Добра новина.
Ответить
+5
Alexiy.Kriv
Може збірній допоможе, а збірна допоможе його імміджу⚽️
Ответить
+4
umnuy2
польша,швеция сосать
Ответить
+3
AK.228
Хорошая новость !!
Ответить
+3
umnuy2
просто отлично!!!
Ответить
+2
KGZVER
Вы только позавчера писали, что он не вернется в этом сезоне
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Дуже добре🥳
Ответить
+2
AlexanderPidor
triple kill
Ответить
+1
AlexanderPidor
Хорошая новость !!
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Наконец-то нам все расскажут и про следствие и про то, что случилось безо всяких "инсайдеров". Если адвокаты смогли его отмазать, то им надо памятник ставить.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Montreal Fan
Якщо так, то звісно було б чудово! Але варто дочекатись офіційної інформації. Бо подібні вкиди про повернення не вперше.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Не вірю,спорт.юа, дуже часто пише інформацію,яка не підтверджується,таким способом піднімає інтерес до сайту 
Ответить
-2
KGZVER
Думаю федерация футбола во главе Шевченко особенно сильно надавила на FIFA перед ЧМ, поэтому по сути срок дисквы составил примерно 12-13 месяцев. У того же Погба было 18 месяцев.
Ответить
-2
VovanSidorovi4
Панты
Ответить
-2
😾
🦆🦆🦆🦆🦆
Ответить
-3
Джерельний Олійник
Дімка ти знову за своє?!?
Ответить
-3
Джерельний Олійник
Джерельний ти що обкурився?
Ответить
-3
RomеоBoss
Так! Хіба 4 роки вже минули! Щось я не
зрозумів! Де офіційне виправдання,чі як
там повинно бути! Хто в цьому всему
винен в решті решт!  Якось не зрозуміло! 
Ответить
-3
Петро
Щось замало цей шахрай відсидів у діскваліфікації
Ответить
-4
AndiM
Пздьож , 1 рік за мельдоній не дають.
Ответить
-4
