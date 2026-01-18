Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Украинец уже вернулся к тренировкам
Украинский вингер Михаил Мудрик завершил дисквалификацию за нарушение из-за употребления мельдония, сообщает Topskills Sports UK.
Уже на следующей неделе украинец вернется к тренировкам первой команды на Кобеме. Игрок был вне игры с декабря 2024 года.
Сообщается, что запрет сняли 17 января. По информации источника, «Челси» планирует отправить Мудрика в аренду в «Страсбур», чтобы он восстановил игровую форму, уже потом он может вернуться в состав лондонцев.
Пока ни «Челси», ни сам Михаил эту информацию не подтвердили.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
🚨 EXCL: Mykhailo Mudryk cleared and back at Chelsea! 🇺🇦🔵💥 -5CFC— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 18, 2026
The Ukrainian winger has officially completed his suspension for the meldonium doping violation and returns to first-team training this week at Cobham — after being sidelined since December 2024.
Sources confirm… pic.twitter.com/ubWr5uzxpc
