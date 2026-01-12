Англия12 января 2026, 08:30 |
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.
Однако украинский портал ВЗбірна ожидает возвращения игрока сборной Украины уже в 2026 году. Более того, источник сообщает, что Михаил может продолжить карьеру в «Страсбурге», «Севилье» и еще в одном неназванном клубе.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
