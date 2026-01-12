Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта

Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»

5 Comments
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
УАФ. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

Однако украинский портал ВЗбірна ожидает возвращения игрока сборной Украины уже в 2026 году. Более того, источник сообщает, что Михаил может продолжить карьеру в «Страсбурге», «Севилье» и еще в одном неназванном клубе.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Стюард #11
Що за хрінь Взбірна?
Burevestnik
і знов "сенсаційна новина" від цього авт0ра
з посиланням пустомель із ВЗбірна.
🚘
Хіба що смерті всіх кротів чекаємо. Всіх колишніх і теперішніх.
В тому числі і наркомана пудрика
