От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

Однако украинский портал ВЗбірна ожидает возвращения игрока сборной Украины уже в 2026 году. Более того, источник сообщает, что Михаил может продолжить карьеру в «Страсбурге», «Севилье» и еще в одном неназванном клубе.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.