В воскресенье, 1 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Астон Вилла

Текущий сезон проходит для «виллианов» просто замечательно. После 23 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 46 зачетных пунктов, что пока позволяет ей находиться на 3 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Арсенала», совсем не велико – всего 4 очка. В Кубке Англии коллектив выбил «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Ньюкасла».

За 8 поединков Лиги Европы бирмингемцы получили 21 зачетный пункт, заняли 2-е место общего зачета и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

Брентфорд

Несмотря на многочисленные отходы важных фигур клуба «Брентфорд» продолжает показывать очень неплохие результаты. За 23 раунда чемпионата Англии «пчелам» удалось набрать 33 очка, пока позволяют занимать 8-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-4 расстояние не заоблачное, а составляет всего 5 баллов.

В Кубке Англии «Брентфорд» одолел «Шеффилд Венздей» и также квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять полупрофессиональному «Максфилду».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый из коллективов имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в 4/5 предыдущих матчах.

В последних 9-х выездных играх «Брентфорд» проиграл 6 раз.

За последние 13 поединков на «Вилла Парк» «Астон Вилла» одержала 12 побед и 1 раз проиграла.

Прогноз

Ввиду великолепной формы «Астон Виллы», особенно в домашних играх, я поставлю на ее победу (с коэффициентом 2.14 по версии БК betking).