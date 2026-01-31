Звезда гранда АПЛ получил травму на предматчевой разминке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 января 2026, 17:53 |
317
0

Проблемы возникли у Букайо Сака

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Английский вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил травму на разминке перед игрой с «Лидсом».

Поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги стартовал в 17:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Букайо Сака должен был выйти в стартовом составе команды Микеля Артеты, но во время предматчевой разминки получил повреждение. Его место занял Нони Мадуэке.

Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко покинет «Арсенал».

По теме:
Деклан Райс стал пятым самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в АПЛ
Лидс – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс - Арсенал травма Букайо Сака
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
