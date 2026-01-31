Звезда гранда АПЛ получил травму на предматчевой разминке

Английский вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил травму на разминке перед игрой с «Лидсом».

Поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги стартовал в 17:00 по киевскому времени.

Букайо Сака должен был выйти в стартовом составе команды Микеля Артеты, но во время предматчевой разминки получил повреждение. Его место занял Нони Мадуэке.

