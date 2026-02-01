Бомбардирская гонка в Барселоне. Кто впереди?
Соревнования бомбардиров внутри клуба очень интересны в текущем сезоне
Барселона стала первой командой топ-5 европейских чемпионатов, имеющей сразу 6 футболистов, забивших 10+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В матче 22-го тура испанской Ла Лиги каталонцы на выезде победили Эльче со счетом 3:1.
Одним из голов в составе победителей отличился Маркус Рэшфорд, для которого он стал 10-м в сезоне за клуб.
Таким образом, английский нападающий стал 6-м игроком Барселоны в текущем сезоне, уже имеющем в своем активе 10+ голов.
Ни один другой клуб топ-5 европейских чемпионатов не имеет еще такого количества бомбардиров с 10+ забитыми мячами.
Также отметим, что в матче против Эльче, кроме Рэшфорда, голами отличились Ферран Торрес (16-й гол в сезоне) и Ламин Ямаль (13-й).
Игроки Барселоны с 10+ голами в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 16 – Ферран Торрес (Испания)
- 13 – Рафинья (Бразилия)
- 13 – Ламин Ямаль (Испания)
- 12 – Роберт Левандовски (Польша)
- 10 – Фермин Лопес (Испания)
- 10 – Маркус Рэшфорд (Англия)
Barcelona are the first team in Europe's top five leagues to have SIX players to score 10+ goals in across all competitions this season 😮💨— OneFootball (@OneFootball) February 1, 2026
They are scoring goals for fun under Hansi Flick 🔥 pic.twitter.com/xGv689uQh2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия
Испанский клуб ожидают серьезные изменения