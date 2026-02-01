Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 10:39 | Обновлено 01 февраля 2026, 10:47
Бомбардирская гонка в Барселоне. Кто впереди?

Соревнования бомбардиров внутри клуба очень интересны в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона стала первой командой топ-5 европейских чемпионатов, имеющей сразу 6 футболистов, забивших 10+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги каталонцы на выезде победили Эльче со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился Маркус Рэшфорд, для которого он стал 10-м в сезоне за клуб.

Таким образом, английский нападающий стал 6-м игроком Барселоны в текущем сезоне, уже имеющем в своем активе 10+ голов.

Ни один другой клуб топ-5 европейских чемпионатов не имеет еще такого количества бомбардиров с 10+ забитыми мячами.

Также отметим, что в матче против Эльче, кроме Рэшфорда, голами отличились Ферран Торрес (16-й гол в сезоне) и Ламин Ямаль (13-й).

Игроки Барселоны с 10+ голами в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 16 – Ферран Торрес (Испания)
  • 13 – Рафинья (Бразилия)
  • 13 – Ламин Ямаль (Испания)
  • 12 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 10 – Фермин Лопес (Испания)
  • 10 – Маркус Рэшфорд (Англия)
Маркус Рэшфорд чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ферран Торрес Рафинья Диас Ламин Ямаль Роберт Левандовски Фермин Лопес статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
