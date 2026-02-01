Бомбардирская гонка в Барселоне. Кто впереди?

Барселона стала первой командой топ-5 европейских чемпионатов, имеющей сразу 6 футболистов, забивших 10+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги каталонцы на выезде победили Эльче со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился Маркус Рэшфорд, для которого он стал 10-м в сезоне за клуб.

Таким образом, английский нападающий стал 6-м игроком Барселоны в текущем сезоне, уже имеющем в своем активе 10+ голов.

Ни один другой клуб топ-5 европейских чемпионатов не имеет еще такого количества бомбардиров с 10+ забитыми мячами.

Также отметим, что в матче против Эльче, кроме Рэшфорда, голами отличились Ферран Торрес (16-й гол в сезоне) и Ламин Ямаль (13-й).

Игроки Барселоны с 10+ голами в сезоне 2025/26 во всех турнирах

16 – Ферран Торрес (Испания)

13 – Рафинья (Бразилия)

13 – Ламин Ямаль (Испания)

12 – Роберт Левандовски (Польша)

10 – Фермин Лопес (Испания)

10 – Маркус Рэшфорд (Англия)