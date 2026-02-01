Испания01 февраля 2026, 00:05 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:09
Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги
В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Эльче» и «Барселона».
Игра прошла в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро». Гости побелили – 3:1.
Ла Лига. 22-й тур.
Эльче – Барселона – 1:3
Голы: Родригес, 29 – Ямаль, 6, Торрес, 40, Решфорда, 72.
ГОЛ! Ямаль, 6 мин, 0:1
ГОЛ! Родригес, 29 мин, 1:1
ГОЛ! Торрес, 40 мин, 1:2
ГОЛ! Решфорд, 72 мин, 1:3
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Френки де Йонг.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Эльче), асcист Херман Валера.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Дани Ольмо.
