В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Эльче» и «Барселона».

Игра прошла в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро». Гости побелили – 3:1.

Ла Лига. 22-й тур.

Эльче – Барселона – 1:3

Голы: Родригес, 29 – Ямаль, 6, Торрес, 40, Решфорда, 72.

ГОЛ! Ямаль, 6 мин, 0:1

ГОЛ! Родригес, 29 мин, 1:1

ГОЛ! Торрес, 40 мин, 1:2

ГОЛ! Решфорд, 72 мин, 1:3