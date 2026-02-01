Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Эльче
31.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Барселона
Испания
01 февраля 2026, 00:05 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:09
Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльче – Барселона

В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Эльче» и «Барселона».

Игра прошла в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро». Гости побелили – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 22-й тур.

Эльче – Барселона – 1:3

Голы: Родригес, 29 – Ямаль, 6, Торрес, 40, Решфорда, 72.

ГОЛ! Ямаль, 6 мин, 0:1

ГОЛ! Родригес, 29 мин, 1:1

ГОЛ! Торрес, 40 мин, 1:2

ГОЛ! Решфорд, 72 мин, 1:3

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Френки де Йонг.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Эльче), асcист Херман Валера.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Дани Ольмо.
Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
