ФОТО. МЮ опустился на исторический минимум в рейтинге Money League

«Манчестер Юнайтед» опустился на самую низкую позицию в своей истории в рейтинге Deloitte Football Money League, заняв 8-е место.

Лидером списка стал «Реал Мадрид», установивший рекорд с доходом €1,2 млрд, а суммарная выручка топ-20 клубов достигла рекордных €12,4 млрд (+11% за год).

Самым доходным английским клубом впервые стал «Ливерпуль» (5-е место). «Барселона» поднялась на вторую позицию, «Бавария» стала третьей, а ПСЖ – четвертым. В топ-20 также дебютировали «Штутгарт» и «Бенфика».

Основным источником доходов остается коммерческая выручка (43%), однако быстрее всего растут доходы в дни матчей (+16%). Доходы от телеправ составляют 38% и выросли на 10%, при этом у клубов, участвовавших в Клубном чемпионате мира, рост достиг 17%.

Падение «Юнайтед» связано прежде всего с отсутствием в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, из-за чего доходы от трансляций снизились с €258 млн до €206 млн. В текущем сезоне ситуация усугубляется полным отсутствием еврокубков и ранними вылетами из национальных кубков – в сезоне 2025/26 клуб проведет лишь 20 домашних матчей.

В рейтинге 2026 года «Юнайтед» стал лишь четвертым английским клубом, уступив «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Всего в топ-20 вошли девять клубов АПЛ.