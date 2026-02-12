КОЗЛОВСКИЙ: «Я украл этого игрока у Шахтера. Рассказал, чтобы вы знали»

Сын основателя львовского Руха Григория Козловского, Святослав, снова сделал сенсационное заявление. Святослав заявил, что теперь занимается делами украинского голкипера Яна Журавского, ранее выступавшего за Шахтер.

«Смотрите, рассказываю тем, кто не слышал. Есть такой голкипер Ян Журавский. Парню уже 16 лет, а он уже сыграл за Бетис U-19 – ему дали шанс и он два матча сыграл «на ноль».

Это был игрок Вадима Шаблия. Конкретно я, со своими сообщниками, украл этого футболиста у Шахтера и Сергея Палкина. Мы украли. Шаблий занимался и занимается ху**ей. И Палкин – тоже. Это видно даже по тому, как сейчас играет Шахтер. Просто рассказал, чтобы вы знали», – сказал Святослав.

16-летний воспитанник «Шахтера» был основным вратарем «горняков» в ДЮФЛ, у которой взяли золотые медали. Журавский – кандидат на попадание в молодежную сборную Украины U-17. В настоящее время голкипер выступает за Бетис.