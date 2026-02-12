Товарищеские матчи, 11 февраля. Спарринги Колоса, Руха, Металлиста 1925
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
11 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.
Колос из Ковалевки сыграл два матча. Утром была победа в игре против команды Корвинул из Румынии (2:1). Голы в составе Колоса – в активе Артема Гусола и Ардита Тахири.
После обеда Колос другим составом разгромил команду Мурас Юнайтед из Кыргызстана (3:0). Дубль в первом тайме оформил Юрий Климчук, а после перерыва еще один гол провел Эдуард Козик.
Львовский Рух переиграл словенскую команду Радомлье (2:1). Голы забили: Невес, 31 (пен), Рейляну, 54 – Нвога, 28.
Харьковский Металлист 1925 разошелся миром с корейским клубом Чонбук (1:1). Голы забили: Баптистелла 41 – Твумаси 65.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 11 февраля 2026
- Филадельфия Юнион (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 2:4
- Пюник Ереван (Армения) – Циндао Вест Коуст (Китай) – 1:1
- Колос (Украина) – Корвинул (Румыния) – 2:1
- Нымме Калью (Эстония) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:2
- Кромержиж (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 8:1
- Ольборг (Дания) – Скиве (Дания) – 3:2
- Словацко B (Чехия) – Поважска Быстрица (Словакия) – 1:2
- Стяуа Бухарест (Румыния) – Академика Балш (Румыния) – 1:3
- Тржинец (Чехия) – Легота-под-Втачником (Словакия) – 4:0
- Лиепая (Латвия) – Алькояно (Испания) – 0:1
- Гробиня (Латвия) – Миния (Литва) – 1:1
- Трне (Хорватия) – Беловар (Хорватия) – 4:3
- Торонто (Канада) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:1
- Нарва (Эстония) – Супер Нова (Латвия) – 1:3
- Кымпулунг (Румыния) – Миовень (Румыния) – 6:0
- Улытау (Казахстан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 0:1
- Паневежис (Литва) – Трансинвест (Литва) – 4:1
- Ольборг (Дания) – Тистед ФК (Дания) – 1:0
- Пюник Ереван (Армения) – Динамо Самарканд (Узбекистан) – 0:3
- Кольдинг (Дания) – РФШ (Латвия) – 0:1
- Майнц II (Германия) – Дармштадт U21 (Германия) – 6:0
- Металлист 1925 (Украина) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1
- Радомлье (Словения) – Рух (Украина) – 1:2
- Уйпешт II (Венгрия) – БКВ Эльоре (Венгрия) – 2:2
- Корвинул (Румыния) – Банска Быстрица (Словакия) – 1:1
- Колос (Украина) – Мурас Юнайтед (Кыргызстан) – 3:0
- Шаморин (Словакия) – Нове Замки (Словакия) – 3:0
- Нэшвилл (США) – Коламбус Крю (США) – 1:0
- Кассель (Германия) – Хеми Лейпциг (Германия) – 0:3
- БКС Спарта Катовице (Польша) – Петржвалд-на-Мораве (Чехия) – 9:2
- Гуменне (Словакия) – Сокол Люботице (Словакия) – 4:2
- Меджимурье (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 1:2
- Сулув (Польша) – Шленск Вроцлав II (Польша) – 1:1
- Атланта Юнайтед (США) – Нью-Йорк Ред Буллс (США) – 3:2
- Зноймо (Чехия) – Рец (Австрия) – 1:3
- Даллас (США) – Хьюстон Динамо (США) – 1:2
- Хедд (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:0
- Фаворитнер (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 4:1
- Винер Виктория (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 3:2
- Ганновер СК (Германия) – Краенвинкель/Кальтенвайде (Германия) – 9:1
- Олимпик (Швеция) – Кроация Мальме (Швеция) – 2:1
- Остин (США) – Чикаго Файр (США) – 2:2
- Фильцинг (Германия) – Бургленгенфельд (Германия) – 6:3
- Гаймштеттен (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 1:5
- Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Дассендорф (Германия) – 7:0
- Кофидиш (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 0:4
- Блэк Старс (Швейцария) – Базель II (Швейцария) – 3:2
- Детройт (США) – Нейплс (США) – 1:1
- Колбушова Дольна (Польша) – Сталь Ланьцут (Польша) – 6:5
- Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Сент-Луис Сити (США) – 3:0
- Вольбуж (Польша) – Ныса (Польша) – 3:0
- Орландо Сити (США) – Цинциннати (США) – 3:2
- Ди Си Юнайтед (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:0
- Чарльстон (США) – Гринвилл (США) – 1:1
- Спортинг Канзас-Сити (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 2:1
