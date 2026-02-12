Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 11 февраля. Спарринги Колоса, Руха, Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 14:17 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:31
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 11 февраля. Спарринги Колоса, Руха, Металлиста 1925

11 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

Колос из Ковалевки сыграл два матча. Утром была победа в игре против команды Корвинул из Румынии (2:1). Голы в составе Колоса – в активе Артема Гусола и Ардита Тахири.

После обеда Колос другим составом разгромил команду Мурас Юнайтед из Кыргызстана (3:0). Дубль в первом тайме оформил Юрий Климчук, а после перерыва еще один гол провел Эдуард Козик.

Львовский Рух переиграл словенскую команду Радомлье (2:1). Голы забили: Невес, 31 (пен), Рейляну, 54 – Нвога, 28.

Харьковский Металлист 1925 разошелся миром с корейским клубом Чонбук (1:1). Голы забили: Баптистелла 41 – Твумаси 65.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 11 февраля 2026

  • Филадельфия Юнион (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 2:4
  • Пюник Ереван (Армения) – Циндао Вест Коуст (Китай) – 1:1
  • Колос (Украина) – Корвинул (Румыния) – 2:1
  • Нымме Калью (Эстония) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:2
  • Кромержиж (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 8:1
  • Ольборг (Дания) – Скиве (Дания) – 3:2
  • Словацко B (Чехия) – Поважска Быстрица (Словакия) – 1:2
  • Стяуа Бухарест (Румыния) – Академика Балш (Румыния) – 1:3
  • Тржинец (Чехия) – Легота-под-Втачником (Словакия) – 4:0
  • Лиепая (Латвия) – Алькояно (Испания) – 0:1
  • Гробиня (Латвия) – Миния (Литва) – 1:1
  • Трне (Хорватия) – Беловар (Хорватия) – 4:3
  • Торонто (Канада) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:1
  • Нарва (Эстония) – Супер Нова (Латвия) – 1:3
  • Кымпулунг (Румыния) – Миовень (Румыния) – 6:0
  • Улытау (Казахстан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 0:1
  • Паневежис (Литва) – Трансинвест (Литва) – 4:1
  • Ольборг (Дания) – Тистед ФК (Дания) – 1:0
  • Пюник Ереван (Армения) – Динамо Самарканд (Узбекистан) – 0:3
  • Кольдинг (Дания) – РФШ (Латвия) – 0:1
  • Майнц II (Германия) – Дармштадт U21 (Германия) – 6:0
  • Металлист 1925 (Украина) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1
  • Радомлье (Словения) – Рух (Украина) – 1:2
  • Уйпешт II (Венгрия) – БКВ Эльоре (Венгрия) – 2:2
  • Корвинул (Румыния) – Банска Быстрица (Словакия) – 1:1
  • Колос (Украина) – Мурас Юнайтед (Кыргызстан) – 3:0
  • Шаморин (Словакия) – Нове Замки (Словакия) – 3:0
  • Нэшвилл (США) – Коламбус Крю (США) – 1:0
  • Кассель (Германия) – Хеми Лейпциг (Германия) – 0:3
  • БКС Спарта Катовице (Польша) – Петржвалд-на-Мораве (Чехия) – 9:2
  • Гуменне (Словакия) – Сокол Люботице (Словакия) – 4:2
  • Меджимурье (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 1:2
  • Сулув (Польша) – Шленск Вроцлав II (Польша) – 1:1
  • Атланта Юнайтед (США) – Нью-Йорк Ред Буллс (США) – 3:2
  • Зноймо (Чехия) – Рец (Австрия) – 1:3
  • Даллас (США) – Хьюстон Динамо (США) – 1:2
  • Хедд (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:0
  • Фаворитнер (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 4:1
  • Винер Виктория (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 3:2
  • Ганновер СК (Германия) – Краенвинкель/Кальтенвайде (Германия) – 9:1
  • Олимпик (Швеция) – Кроация Мальме (Швеция) – 2:1
  • Остин (США) – Чикаго Файр (США) – 2:2
  • Фильцинг (Германия) – Бургленгенфельд (Германия) – 6:3
  • Гаймштеттен (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 1:5
  • Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Дассендорф (Германия) – 7:0
  • Кофидиш (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 0:4
  • Блэк Старс (Швейцария) – Базель II (Швейцария) – 3:2
  • Детройт (США) – Нейплс (США) – 1:1
  • Колбушова Дольна (Польша) – Сталь Ланьцут (Польша) – 6:5
  • Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Сент-Луис Сити (США) – 3:0
  • Вольбуж (Польша) – Ныса (Польша) – 3:0
  • Орландо Сити (США) – Цинциннати (США) – 3:2
  • Ди Си Юнайтед (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:0
  • Чарльстон (США) – Гринвилл (США) – 1:1
  • Спортинг Канзас-Сити (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 2:1

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Колос Ковалевка Рух Львов Металлист 1925 Корвинул Мурас Юнайтед Радомлье Чонбук Хюндай Моторс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
