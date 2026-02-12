Товарищеские матчи, 11 февраля. Спарринги Колоса, Руха, Металлиста 1925

11 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

Колос из Ковалевки сыграл два матча. Утром была победа в игре против команды Корвинул из Румынии (2:1). Голы в составе Колоса – в активе Артема Гусола и Ардита Тахири.

После обеда Колос другим составом разгромил команду Мурас Юнайтед из Кыргызстана (3:0). Дубль в первом тайме оформил Юрий Климчук, а после перерыва еще один гол провел Эдуард Козик.

Львовский Рух переиграл словенскую команду Радомлье (2:1). Голы забили: Невес, 31 (пен), Рейляну, 54 – Нвога, 28.

Харьковский Металлист 1925 разошелся миром с корейским клубом Чонбук (1:1). Голы забили: Баптистелла 41 – Твумаси 65.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 11 февраля 2026

Филадельфия Юнион (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 2:4

Пюник Ереван (Армения) – Циндао Вест Коуст (Китай) – 1:1

Колос (Украина) – Корвинул (Румыния) – 2:1

Нымме Калью (Эстония) – Тукумс 2000 (Латвия) – 2:2

Кромержиж (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 8:1

Ольборг (Дания) – Скиве (Дания) – 3:2

Словацко B (Чехия) – Поважска Быстрица (Словакия) – 1:2

Стяуа Бухарест (Румыния) – Академика Балш (Румыния) – 1:3

Тржинец (Чехия) – Легота-под-Втачником (Словакия) – 4:0

Лиепая (Латвия) – Алькояно (Испания) – 0:1

Гробиня (Латвия) – Миния (Литва) – 1:1

Трне (Хорватия) – Беловар (Хорватия) – 4:3

Торонто (Канада) – Фредрикстад (Норвегия) – 0:1

Нарва (Эстония) – Супер Нова (Латвия) – 1:3

Кымпулунг (Румыния) – Миовень (Румыния) – 6:0

Улытау (Казахстан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 0:1

Паневежис (Литва) – Трансинвест (Литва) – 4:1

Ольборг (Дания) – Тистед ФК (Дания) – 1:0

Пюник Ереван (Армения) – Динамо Самарканд (Узбекистан) – 0:3

Кольдинг (Дания) – РФШ (Латвия) – 0:1

Майнц II (Германия) – Дармштадт U21 (Германия) – 6:0

Металлист 1925 (Украина) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1

Радомлье (Словения) – Рух (Украина) – 1:2

Уйпешт II (Венгрия) – БКВ Эльоре (Венгрия) – 2:2

Корвинул (Румыния) – Банска Быстрица (Словакия) – 1:1

Колос (Украина) – Мурас Юнайтед (Кыргызстан) – 3:0

Шаморин (Словакия) – Нове Замки (Словакия) – 3:0

Нэшвилл (США) – Коламбус Крю (США) – 1:0

Кассель (Германия) – Хеми Лейпциг (Германия) – 0:3

БКС Спарта Катовице (Польша) – Петржвалд-на-Мораве (Чехия) – 9:2

Гуменне (Словакия) – Сокол Люботице (Словакия) – 4:2

Меджимурье (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 1:2

Сулув (Польша) – Шленск Вроцлав II (Польша) – 1:1

Атланта Юнайтед (США) – Нью-Йорк Ред Буллс (США) – 3:2

Зноймо (Чехия) – Рец (Австрия) – 1:3

Даллас (США) – Хьюстон Динамо (США) – 1:2

Хедд (Норвегия) – Трефф (Норвегия) – 1:0

Фаворитнер (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 4:1

Винер Виктория (Австрия) – Лак Интер (Австрия) – 3:2

Ганновер СК (Германия) – Краенвинкель/Кальтенвайде (Германия) – 9:1

Олимпик (Швеция) – Кроация Мальме (Швеция) – 2:1

Остин (США) – Чикаго Файр (США) – 2:2

Фильцинг (Германия) – Бургленгенфельд (Германия) – 6:3

Гаймштеттен (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 1:5

Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Дассендорф (Германия) – 7:0

Кофидиш (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 0:4

Блэк Старс (Швейцария) – Базель II (Швейцария) – 3:2

Детройт (США) – Нейплс (США) – 1:1

Колбушова Дольна (Польша) – Сталь Ланьцут (Польша) – 6:5

Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Сент-Луис Сити (США) – 3:0

Вольбуж (Польша) – Ныса (Польша) – 3:0

Орландо Сити (США) – Цинциннати (США) – 3:2

Ди Си Юнайтед (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 0:0

Чарльстон (США) – Гринвилл (США) – 1:1

Спортинг Канзас-Сити (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 2:1

Анонс матча