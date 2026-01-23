Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
23 января 2026, 11:45
28

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла 22-ю «нейтральную» ракетку мира Диану Шнайдер.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3

Свитолина провела первое очное противостояние против Шнайдер.

Элина на Australian Open, помимо Шнайдер, также одолела Кристину Букшу и Линду Климовичову. Ее следующей оппоненткой будет либо Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 79), либо Мирра Андреева (WTA 7).

Свитолина в шестой раз пробилась во вторую неделю мейджора в Мельбурне. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала, где уступила Мэдисон Киз. Всего для украинки это будет 21-й матч на стадии 1/8 финала турнира Grand Slam.

Свитолина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open.

Элина выиграла восьмой матч подряд. На своем первом турнире в 2026 году WTA 250 в Окленде Свитолина завоевала трофей.

Видеообзор матча

Статистика матча

Турнирная сетка Australian Open 2026 (верхняя часть)

Фотогалерея матча

Элина Свитолина Диана Шнайдер Australian Open 2026 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nostradamus
По плану!  На сальтісон! молодчага!
Зараз вболіваєм за Рузе. Андрєйкіну в стойло 
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Еліна браво!Ти наше все!Успіху у наступному матчі!
Ответить
+13
introvert
Молодчинка. Але до наступного матчу гру треба підсилювати, як мінімум підчищати, бо того, чого вистачило проти однієї болотної, точно не вистачить проти іншої. Андрєєва так шикарно допомагати власними невимушеними не буде.
Те, що в найвирішальніший момент ситуацію на користь Еліни змінила перша подача, при тому що впродовж усього матчу вона їй не дуже то й допомагала, більше говорить про характер, ніж про загальний рівень гри. Хоча ті два ейси на тайбрейку були крутими.
Ответить
+13
ptolemeus
Доярка поїхала додому.
Ответить
+11
introvert
Дуже сподіваюся, що після наступного матчу Еліна зможе залишити на об`єктиві камери ще один хрестик. Впевнений, це мрія усіх українців.
Ответить
+11
C.Пеклов
Молодець, відправила доярку в кацапетовку,в хлів,бо недоєні  корови зачекалися.
Ответить
+10
Disiny7
Ай, матуся, ай красунька наша, ай молодець!
Просмаженням «свинини» задоволений - «теля» напружилося. 
Єліна дуже добре виглядає фізично, як в золоті роки, так тримати!
Ответить
+8
Alehandro
Молодчинка. На класі
Ответить
+8
C.Пеклов
Монфілс,не гони либу,щоб до наступного матчу попрацював з Еліною над якістю подачі!
Ответить
+7
Микола Захарченко
Еліна вперед ! З перемогою ! 
Наша красуня ! 🇺🇦✌️🔥
Ответить
+7
Maks23
Молодец!  Вся Украина за тебя более!
Ответить
+6
pawa
З перемогою, мила наша Еліна! Успіху в матчі з ще однією рашистською вискочкою!!!
Ответить
+6
andrian311
Молодчинка, вітаю. Зробила достатньо, щоб перемогти. І вже 10 років робить!
Ответить
+6
sahka1981
Молодець! З перемогою!
Ответить
+6
Олександр Науменко
Сьогодні середня швидкість подачі у Еліни була більша ніж у литвинки. Чекаємо ще один хрестик.
Ответить
+5
olex.mykhailov
Умнічка Так їм і треба
Ответить
+2
Montreal Fan
Еліна круто підняла настрій всім українцям🥳🥳 після вчорашньої невдачі футзалістів та в мене після нічної осічки Монреаля.
Дякуємо за ці емоції і чекаємо на реванш за ІУ!✊🇺🇦
Ответить
+2
Vlad H.
Еліна підтвердила свій клас , тим більше ,що сам бог велів переграти орчиху. Красуня !
А я дивлюся на сітку Марти і думаю - ну чого тобі не гралося ? Зараз також була б в 4 колі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Ruslan
Отличная победа поздравляю Удачи и Успеха в следующей игре надо к ней готовится там серьезные тетки Эля я верю в тебя ты сможешь прыгни выше головы и ты в финале очень переживаю за тебя за твои победы храни тебя Бог чтобы не было травм. Ещё раз молодчинка с победой 
Ответить
+1
Sashamar
Правий був Володимир Семенович: "Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках".
Ответить
+1
