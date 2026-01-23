Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла 22-ю «нейтральную» ракетку мира Диану Шнайдер.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3

Свитолина провела первое очное противостояние против Шнайдер.

Элина на Australian Open, помимо Шнайдер, также одолела Кристину Букшу и Линду Климовичову. Ее следующей оппоненткой будет либо Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 79), либо Мирра Андреева (WTA 7).

Свитолина в шестой раз пробилась во вторую неделю мейджора в Мельбурне. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала, где уступила Мэдисон Киз. Всего для украинки это будет 21-й матч на стадии 1/8 финала турнира Grand Slam.

Свитолина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open.

Элина выиграла восьмой матч подряд. На своем первом турнире в 2026 году WTA 250 в Окленде Свитолина завоевала трофей.

