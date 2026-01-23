Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла 22-ю «нейтральную» ракетку мира Диану Шнайдер.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3
Свитолина провела первое очное противостояние против Шнайдер.
Элина на Australian Open, помимо Шнайдер, также одолела Кристину Букшу и Линду Климовичову. Ее следующей оппоненткой будет либо Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 79), либо Мирра Андреева (WTA 7).
Свитолина в шестой раз пробилась во вторую неделю мейджора в Мельбурне. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала, где уступила Мэдисон Киз. Всего для украинки это будет 21-й матч на стадии 1/8 финала турнира Grand Slam.
Свитолина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open.
Элина выиграла восьмой матч подряд. На своем первом турнире в 2026 году WTA 250 в Окленде Свитолина завоевала трофей.
Sealed with a kiss 😙— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026
Svitolina defeats Shnaider 7-6 [4] 6-3 for her eighth successive win to make the fourth round.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/RGL505k8J3
Зараз вболіваєм за Рузе. Андрєйкіну в стойло
Те, що в найвирішальніший момент ситуацію на користь Еліни змінила перша подача, при тому що впродовж усього матчу вона їй не дуже то й допомагала, більше говорить про характер, ніж про загальний рівень гри. Хоча ті два ейси на тайбрейку були крутими.
Просмаженням «свинини» задоволений - «теля» напружилося.
Єліна дуже добре виглядає фізично, як в золоті роки, так тримати!
Наша красуня ! 🇺🇦✌️🔥
Дякуємо за ці емоції і чекаємо на реванш за ІУ!✊🇺🇦
А я дивлюся на сітку Марти і думаю - ну чого тобі не гралося ? Зараз також була б в 4 колі.