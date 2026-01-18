Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) успешно стартовала на Australian Open-2026, обыграв представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 51).

За поединок Свитолина 1 раз подала навылет, совершила 3 ​​двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары между Линдой Климовичевой (WTA 134) и Франческой Джонс (WTA 69).

Australian Open – Grand Slam. Первый круг, 18 января

Элина Свитолина (Украина) – Кристина Букша (Испания) 6:4, 6:1

ФОТО. Спокойная и сосредоточенная. Как Элина пробилась во второй круг Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

ВИДЕО. Спокойно и уверенно. Как Свитолина разбила Букшу: