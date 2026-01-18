Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Элина успешно стартовала на Australian Open-2026
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) успешно стартовала на Australian Open-2026, обыграв представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 51).
За поединок Свитолина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары между Линдой Климовичевой (WTA 134) и Франческой Джонс (WTA 69).
Australian Open – Grand Slam. Первый круг, 18 января
Элина Свитолина (Украина) – Кристина Букша (Испания) 6:4, 6:1
ФОТО. Спокойная и сосредоточенная. Как Элина пробилась во второй круг Australian Open
ВИДЕО. Спокойно и уверенно. Как Свитолина разбила Букшу:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Германии неожиданно проиграла сборной Сербии
Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»