Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 08:27 | Обновлено 18 января 2026, 09:14
1766
7

Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open

Элина успешно стартовала на Australian Open-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) успешно стартовала на Australian Open-2026, обыграв представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 51).

За поединок Свитолина 1 раз подала навылет, совершила 3 ​​двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары между Линдой Климовичевой (WTA 134) и Франческой Джонс (WTA 69).

Australian Open – Grand Slam. Первый круг, 18 января

Элина Свитолина (Украина) – Кристина Букша (Испания) 6:4, 6:1

ФОТО. Спокойная и сосредоточенная. Как Элина пробилась во второй круг Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

ВИДЕО. Спокойно и уверенно. Как Свитолина разбила Букшу:

Элина Свитолина Australian Open 2026 Кристина Букша
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
C.Пеклов
Еліна це зразок для інших українок ,професійної підготовці до турнірів!
Ответить
+6
Vitaly Kozak
Роки летять. А у нас як і раніше є одна та ж сама перша ракетка України і дві ті ж самі перспективні.
Ответить
+4
FirstCapital
Элина как всегда тянет весь украинский теннис!
Ответить
+4
Александр Филоимонов
Элина на классе прошла достаточно непростую соперницу, а наши молодые дарования просто не знают, что такое класс, у них или летит или нет. 
Ответить
+1
maksimisgreat
Элина умничка. В полном порядке. Может далеко зайти.
Ответить
0
pawa
З перемогою! Але кидається в очі дуже невиразна, відверто слабка гра Еліни! І у наступних іграх з більш сильними суперницями - в неї шансів пройти далі майже не буде! На жаль...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
