Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климовичовой (WTA 134) за 1 час и 16 минут.
Australian Open 2026. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [12] – Линда Климовичова (Польша) [Q] – 7:5, 6:1
Свитолина впервые провела очное противостояние против Климовичовой.
Ее следующей соперницей будет либо Талия Гибсон, либо Диана Шнайдер. На старте мейджора в Мельбурне Элина прошла Кристину Букшу.
Свитолина в 33-й раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в 11-й раз Australian Open. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала австралийского слэма.
Свитолина одержала семь побед в 2026 году и пока что ни разу не проиграла. Перед стартом на Aus Open украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.
Элина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open 2026 в одиночном разряде.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец ждет официальных выводов
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Еліна, як завжди, наша найкраща українська тенісистка без варіантів!
Ось так і потрібно грати з ноунеймами, Даяні та Марті в котрий раз доведено: потрібно грати з першого до останнього розіграшу на максимальній концентрації, хто б там не був за тою сіткою.
Доречі, а Лінда непогана, та ще й красунька