Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Australian Open
21 января 2026, 03:30 | Обновлено 21 января 2026, 04:44
839
7

Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open

Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете

21 января 2026, 03:30 | Обновлено 21 января 2026, 04:44
839
7 Comments
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климовичовой (WTA 134) за 1 час и 16 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Линда Климовичова (Польша) [Q] – 7:5, 6:1

Свитолина впервые провела очное противостояние против Климовичовой.

Ее следующей соперницей будет либо Талия Гибсон, либо Диана Шнайдер. На старте мейджора в Мельбурне Элина прошла Кристину Букшу.

Свитолина в 33-й раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в 11-й раз Australian Open. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала австралийского слэма.

Свитолина одержала семь побед в 2026 году и пока что ни разу не проиграла. Перед стартом на Aus Open украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

Элина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open 2026 в одиночном разряде.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча
Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?
Линда Климовичова Элина Свитолина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20 января 2026, 06:22 12
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Футбол | 20.01.2026, 18:47
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
КИЗ: Давно я не играла против такого стиля. Она делает это очень эффективно
Теннис | 21.01.2026, 01:25
КИЗ: Давно я не играла против такого стиля. Она делает это очень эффективно
КИЗ: Давно я не играла против такого стиля. Она делает это очень эффективно
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!Після непростого 1 сету,зрозуміла як треба грати проти польки на прийомі,й розгромила її у 2 сеті!Дуже добре Еліна зіграла сьогодні біля сітки!Так тримати!Еліна наше все!Успіху у наступному матчі!
Ответить
+3
adidas77
Марта бери приклад, поки Еліна ще у грі!У тебе при правильному підході, теж все вийде!
Еліна, як завжди, наша найкраща українська тенісистка без варіантів! 
Ответить
+2
Montreal Fan
З перемогою Еліну та всіх хто вболівав в цей нічний час! Лише перемоги в наступних раундах!✊🇺🇦
Ответить
+1
androma
От би з хрюшками так зіграти
Ответить
+1
Disiny7
Прохфессор! 
Ось так і потрібно грати з ноунеймами, Даяні та Марті в котрий раз доведено: потрібно грати з першого до останнього розіграшу на максимальній концентрації, хто б там не був за тою сіткою.
Доречі, а Лінда непогана, та ще й красунька
Ответить
+1
Leonidas B
Мама ввімкнула режим турбо в другому сеті. Майже ідеальній був. Еліну з перемогою!
Ответить
+1
Falko
Надалі Свиня.
Ответить
0
Популярные новости
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем