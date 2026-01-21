Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климовичовой (WTA 134) за 1 час и 16 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Линда Климовичова (Польша) [Q] – 7:5, 6:1

Свитолина впервые провела очное противостояние против Климовичовой.

Ее следующей соперницей будет либо Талия Гибсон, либо Диана Шнайдер. На старте мейджора в Мельбурне Элина прошла Кристину Букшу.

Свитолина в 33-й раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в 11-й раз Australian Open. В прошлом году Элина добралась до четвертьфинала австралийского слэма.

Свитолина одержала семь побед в 2026 году и пока что ни разу не проиграла. Перед стартом на Aus Open украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

Элина – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления на Australian Open 2026 в одиночном разряде.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

