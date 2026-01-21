Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Всегда сложно играть против того, кого ты не знаешь»
Australian Open
21 января 2026, 05:01 |
Элина прокомментировала победу над Линдой Климовичевой в 1/32 финала Aus Open

Элина СВИТОЛИНА: «Всегда сложно играть против того, кого ты не знаешь»
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Линдой Климовичевой в 1/32 финала Australian Open 2026:

– Элина, поздравляем. Какая победа. Никогда не бывает легко играть против соперницы, которую ты не знаешь. Первый сет был очень напряженным, а во втором контраст был очевиден. Как вы себя чувствовали на корте?

– Да, матч был непростым. Линда сыграла действительно очень хорошо. Она очень мощно била по мячу, и, конечно, всегда сложно играть против кого-то, кого ты не знаешь, особенно если это новый игрок в Туре. Нужно было найти правильный путь. Я очень рада, что смогла закрыть матч в двух сетах.

– В этом году вы выглядите практически непобедимой: трофей в Окленде, теперь третий круг здесь. За счет чего вы вывели свою игру на новый уровень и где сейчас находится уровень уверенности?

– Честно говоря, я стараюсь идти матч за матчем. Нет никакой спешки. Все сводится к тому, чтобы находить способы выигрывать. Иногда матчи не идеальны, иногда нужно просто поднять голову и бороться. Пока это работает очень хорошо. Я очень довольна тем, как прошел межсезонный период – после сентября у меня было время хорошо отдохнуть и снова подготовиться к борьбе. Я довольна тем, как начала сезон, и просто получаю удовольствие от игры.

– Вы выглядите очень готовой. Вчера ваш муж проиграл и провел свой последний Australian Open. Что это значит для вас эмоционально?

– Конечно, я была очень расстроена. Вчера мне было очень-очень грустно.

– Вы дали ему «жесткий разбор» после поражения?

– Нет, нет. Он столько лет играл здесь, и для всех нас это огромное удовольствие – видеть его здесь в последний раз. Он завершает карьеру в октябре, и это будет очень особенный год для него. Я очень счастлива быть рядом с ним и разделять эти моменты.

– Какова сейчас его роль в вашей команде? Он просто муж или все-таки дает советы? Я разговаривала с ним вчера, и он сказал: «Я здесь только ради Элины. Я буду ее поддерживать, она может получить все, что захочет».

– Он просто муж, я бы сказала (смеется). Конечно, сложно совсем не говорить о теннисе, когда мы оба на таком уровне и играем на одном турнире – теннис всегда часть нашей жизни. Но годы идут, и я не знаю, как все будет после. Я уверена, что мы будем наслаждаться этим как семья. Для нас это сейчас самое главное.

– Поверьте, вы все равно будете говорить о теннисе. Я замужем за бывшим теннисистом – так всегда бывает. Что у вас запланировано на остаток дня? Сейчас только 12:30, день ранний. Дочь не с вами. Чем вы с Гаэлем займетесь?

– Возможно, пойдем по магазинам. Теперь, когда он выбыл из турнира, у него больше времени, чтобы, например, сводить меня на шопинг.

– Пусть возьмет кредитную карту. Элина, поздравляем, вы в третьем круге.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
