Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Муж Свитолиной Гаэль Монфис провел последний матч на Australian Open
Australian Open
20 января 2026, 15:48
В первом раунде мейджора француз в четырех сетах проиграл Дэйну Суини

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

39-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 110) покинул Открытый чемпионат Австралии 2026.

В первом раунде мейджора в Мельбурне француз в четырех сетах проиграл австралийцу Дэйну Суини (АТР 182) за 3 часа и 54 минуты.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Дэйн Суини (Австралия) [Q] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5

Монфис в 20-й раз сыграл на кортах Australian Open. Для Гаэля это был последний матч на австралийском слэме – в 2026 году он завершит карьеру.

Лучшим результатом Гаэля на Aus Open является четвертьфинал в 2016 и 2022 годах. Суини во втором круге встретится с восьмым сеяным Беном Шелтоном.

«Прежде всего, огромное вам спасибо. Мой путь начался здесь вместе с вами в 2005 году – тогда я впервые приехал сюда. Сейчас на улице 2026-й, и как-то это уже финишная полоса. Большое спасибо за это удивительное путешествие. Вы были невероятны. Спасибо вам огромно. У меня здесь осталось так много замечательных воспоминаний... Больших сражений. Мне повезло играть здесь на протяжении многих лет».

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
adidas77
