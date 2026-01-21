Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча

21 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) переиграла Линду Климовичову (Польша, WTA 134) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.

Свитолина одолела Климовичову в двух сетах со счетом 7:5, 6:1 за 1 час и 16 минут. Это была первая встреча оппоненток.

В третьей круге Элина поборется либо с Талией Гибсон, либо с Дианой Шнайдер.

Australian Open 2026. 1/32 фіналу

Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1

Видеообзор матча