Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Australian Open 2026
21 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) переиграла Линду Климовичову (Польша, WTA 134) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.
Свитолина одолела Климовичову в двух сетах со счетом 7:5, 6:1 за 1 час и 16 минут. Это была первая встреча оппоненток.
В третьей круге Элина поборется либо с Талией Гибсон, либо с Дианой Шнайдер.
Australian Open 2026. 1/32 фіналу
Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1
Видеообзор матча
