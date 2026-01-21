Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Шнайдер во втором круге Australian Open в двух сетах обыграла Талию Гибсон (Австралия, WTA 119) за 2 часа и 15 минут.

Во втором сете у Гибсон было три матчбола на приеме в 10-м гейме при счете 5:4, но, к сожалению, австралийка не сумела реализовать ни один из них.

Свитолина ранее никогда не играла против Шнайдер. Встреча Элины с «нейтралкой» состоится в пятницу, 23 января.

Свитолина в матче 1/32 финала в двух партиях разобралась с Линдой Климовичевой.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Диана Шнайдер [23] – 6:3, 5:7, 3:6

Видеообзор матча