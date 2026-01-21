Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Australian Open
21 января 2026, 04:36 | Обновлено 21 января 2026, 04:41
119
0

Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026

В третьем раунде мейджора Элина сыграет с Дианой Шнайдер, которая прошла Талию Гибсон

21 января 2026, 04:36 | Обновлено 21 января 2026, 04:41
119
0
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Шнайдер во втором круге Australian Open в двух сетах обыграла Талию Гибсон (Австралия, WTA 119) за 2 часа и 15 минут.

Во втором сете у Гибсон было три матчбола на приеме в 10-м гейме при счете 5:4, но, к сожалению, австралийка не сумела реализовать ни один из них.

Свитолина ранее никогда не играла против Шнайдер. Встреча Элины с «нейтралкой» состоится в пятницу, 23 января.

Свитолина в матче 1/32 финала в двух партиях разобралась с Линдой Климовичевой.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Диана Шнайдер [23] – 6:3, 5:7, 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?
Элина Свитолина Диана Шнайдер Талия Гибсон Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 19
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20 января 2026, 07:57 30
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол

Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Теннис | 20.01.2026, 18:06
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Футбол | 20.01.2026, 20:57
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем