В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Ноттингем

Не слишком удачные результаты в текущем сезоне демонстрируют лесники. После 25 туров Премьер-лиги на их счету есть только 26 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета совсем не велико – всего 3 очка. В Кубке Англии коллектив потерпел поражение от «Рексгема» на стадии 1/32 финала.

В Лиге Европы англичанам удалось завоевать 14 баллов и 8 игр и занять 13-ю строчку общего зачета, которая позволит клубу играть в плей-офф.

Вулверхэмптон

А вот для «волков» сезон складывается совсем ужасно. За 25 матчей чемпионата Англии клуб набрал всего 8 очков, из-за чего и находится на последнем, 20 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень велико – 18 баллов.

В Кубке Англии клуб выбил «Шрусбери» и квалифицировался в 1/32 финала, где будет противостоять «Гримсби».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ноттингем». За этот отрезок «лесники» одержали 2 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

За 12 выездных поединков этого сезона Премьер-лиги «Вулверхэмптон» получил всего 3 балла – самый плохой результат среди всех команд.

В последних 6-х играх «Ноттингем» трижды хранил ворота сухими.

«Вулверхэмптон» отметился лишь 16 голами в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

В последних 5-х домашних играх «Ноттингем» победил всего 1 раз.

Возможные стартовые составы

Ноттингем Форест: Ортега – Уильямс, Морату, Миленкович, Айна – Андерсон, Сангаре – Домингес, Гиббс-Вайт, Хадсон-Одой – Жесус

Вулверхэмптон: Са – Крейчи, Буэно, Москера – Буэну, Мане, Гомес, Гомес, Доэрти – Армстронг, Арокодаре

Прогноз

Обе команды находятся в сомнительных кондициях и преимущественно не отличаются большим количеством голов. Поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.85 по линии БК betking).