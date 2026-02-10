В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Сандерленд

Новичок Премьер-лиги, как на удивление, проводит очень неплохой сезон. После 25 туров чемпионата на балансе команды есть 9 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 клуб отделяет совсем немного – всего 3 балла.

В Кубке Англии «черные коты» по пенальти одолели «Эвертон» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против «Оксфорда».

Ливерпуль

Команда Арне Слота в этом сезоне совсем не стабильна. За 25 туров Премьер-лиги мерсисайдцы смогли набрать 39 очков, благодаря которым сейчас занимают 6-ю строчку турнирной таблицы. И от 4-го, и от 11-го места клуб отделяет уже 4 балла. В Кубке Англии «Ливерпуль» одолел «Барнлси» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Брайтона».

Но вот в Лиге чемпионов мерсисайдцы выступают очень уверенно – за 8 туров основного этапа команда завоевала 18 очков и заняла 3-е место, что позволяет ей принять участие в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

За последние 9 лет клубы играли между собой только раз – в 1 круге текущего сезона. Тогда матч завершился вничью 1:1.

Интересные факты

«Ливерпуль» не может победить уже в 3-х выездных поединках Премьер-лиги подряд.

«Сандерленд» – единственная команда, которая до сих пор не проигрывала в домашней игре Премьер-лиги. На счету клуба 7 побед и 5 ничьих.

«Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже 4 матча Премьер-лиги подряд.

В каждом из 5-ти предыдущих матчей «Сандерленда» в Премьер-лиге было забито более 2.5 гола.

Возможные стартовые составы

Сандерленд: Роэфс – Мандава, Альдерете, Баллард, Мукиэле – Диарра, Садики – Тальби, Ле Фе, Хьюм – Бробби

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс – Маккалистер, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Прогноз

У «Сандерленда» очень сильная статистика дома, «Ливерпуль», несмотря на свои проблемы, все равно часто забивает голы. Именно поэтому я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.78 по линии БК betking).