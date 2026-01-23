ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков
Нванери перебрлся в Марсель
Клуб Лиги 1 Марсель объявил о переходе атакующего хавбека Арсенала Итана Нванери. Игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона.
18-летний Нванери считается одним из самых перспективных футболистов в системе лондонского клуба.
В прошлом сезоне Итан сумел стать частью первой команды и провел 37 матчей во всех турнирах, в том числе 26 в АПЛ.
Однако в текущем сезоне Нванери принял участие в 12 матчах и согласился перейти в Марсель в поисках игровой практики.
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝚃𝚆𝙾 - From 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 London to the 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 of France 🔃🌦️— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 23, 2026
WelcOMe 𝑬𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒘𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊 🏴💙 pic.twitter.com/JfA4bi9QzA
