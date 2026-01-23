Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 17:35 | Обновлено 23 января 2026, 17:41
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков

Нванери перебрлся в Марсель

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

Клуб Лиги 1 Марсель объявил о переходе атакующего хавбека Арсенала Итана Нванери. Игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона.

18-летний Нванери считается одним из самых перспективных футболистов в системе лондонского клуба.

В прошлом сезоне Итан сумел стать частью первой команды и провел 37 матчей во всех турнирах, в том числе 26 в АПЛ.

Однако в текущем сезоне Нванери принял участие в 12 матчах и согласился перейти в Марсель в поисках игровой практики.

