ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков

Клуб Лиги 1 Марсель объявил о переходе атакующего хавбека Арсенала Итана Нванери. Игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона.

18-летний Нванери считается одним из самых перспективных футболистов в системе лондонского клуба.

В прошлом сезоне Итан сумел стать частью первой команды и провел 37 матчей во всех турнирах, в том числе 26 в АПЛ.

Однако в текущем сезоне Нванери принял участие в 12 матчах и согласился перейти в Марсель в поисках игровой практики.