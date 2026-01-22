Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 22:35
Клуб поздравил Нещерета с днем рождения

ФК Динамо. Руслан Нещерет

Сегодня, 22 января, вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет празднует свой 24-й день рождения.

Еще в 12 лет он переехал из Мукачево в Киев, став воспитанником ДЮФШ «Динамо». Уже в 17 лет голкипер начал тренироваться с первой командой «бело-синих».

Дебют за основную команду Нещерет отметил в 18 лет в матче 8-го тура УПЛ сезона 2020/2021 против «Днепра-1» (2:1) 31 октября 2020 года. Вскоре он привлек внимание Европы ярким выступлением в групповом турнире Лиги чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу».

Сейчас на счету Руслана 76 матчей за «Динамо», дважды он становился чемпионом Украины.

«Поздравляем Руслана с днем рождения и желаем в этот праздничный день счастья, крепкого здоровья, благополучия, карьерных достижений и как можно больше побед и трофеев вместе с «Динамо». Но самое главное — скорейшего завершения войны и возвращения к привычной жизни в мирной Украине», – говорится в обращении пресс-службы «Динамо».

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
