Украина. Премьер лига10 января 2026, 06:07 | Обновлено 10 января 2026, 06:14
62
0
ВИДЕО. Нещерет, Моргун, Суркис. Самые эффектые сейвы голкиперов Динамо
В 2025 году динамовские вратари выдали немало ярких эпизодов
10 января 2026, 06:07 | Обновлено 10 января 2026, 06:14
62
0
Обнародовано видео: самые эффектные сейвы сезона от голкиперов Динамо Киев.
Пресс-служба Динамо Киев опубликовала видео с лучшими спасениями своих вратарей в 2025 году.
В подборке – вратари Руслан Нещерет, Валентин Моргун и Вячеслав Суркис, иногда поражающие своей реакцией.
Смотрите как голкиперы киевского клуба спасают ворота эффектно и красиво.
ВИДЕО. Нещерет, Моргун, Суркис. Самые эффектые сейвы голкиперов Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2026, 04:42 0
Сульшер готов на все, чтобы вернуться в АПЛ
Футбол | 09 января 2026, 22:42 2
Тренер хочет вернуться в «Барселону»
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 13:43 46
08.01.2026, 14:22 22
09.01.2026, 08:03 8
08.01.2026, 05:05 57
08.01.2026, 07:22 1
09.01.2026, 12:27 41
08.01.2026, 16:48
09.01.2026, 08:33 6