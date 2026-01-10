Обнародовано видео: самые эффектные сейвы сезона от голкиперов Динамо Киев.

Пресс-служба Динамо Киев опубликовала видео с лучшими спасениями своих вратарей в 2025 году.

В подборке – вратари Руслан Нещерет, Валентин Моргун и Вячеслав Суркис, иногда поражающие своей реакцией.

Смотрите как голкиперы киевского клуба спасают ворота эффектно и красиво.

ВИДЕО. Нещерет, Моргун, Суркис. Самые эффектые сейвы голкиперов Динамо