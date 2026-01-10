ВИДЕО. Нещерет, Моргун, Суркис. Самые эффектые сейвы голкиперов Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 06:07 | Обновлено 10 января 2026, 06:14
62
0

В 2025 году динамовские вратари выдали немало ярких эпизодов

ФК Динамо Киев

Обнародовано видео: самые эффектные сейвы сезона от голкиперов Динамо Киев.

Пресс-служба Динамо Киев опубликовала видео с лучшими спасениями своих вратарей в 2025 году.

В подборке – вратари Руслан Нещерет, Валентин Моргун и Вячеслав Суркис, иногда поражающие своей реакцией.

Смотрите как голкиперы киевского клуба спасают ворота эффектно и красиво.

