  4. ВИДЕО. Ключевые события. Каким был 2025 год для киевского Динамо
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 04:26 | Обновлено 31 декабря 2025, 04:31
Пресс-служба динамовцев выложила итоговое видео за год

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

Пресс-служба киевского Динамо выложила итоговое видео за 2025 год.

Каким был 2025-й для «Динамо»? Год эмоций, вызовов и важных моментов – с января по декабрь.

Вспоминаем все ключевое, что происходило с командой за эти 12 месяцев.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ и прекратило борьбу в Лиге конференций.

Смотрите итоговое видео и присоединяйтесь к этим эмоциям вместе с Динамо.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
