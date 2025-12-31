Пресс-служба киевского Динамо выложила итоговое видео за 2025 год.

Каким был 2025-й для «Динамо»? Год эмоций, вызовов и важных моментов – с января по декабрь.

Вспоминаем все ключевое, что происходило с командой за эти 12 месяцев.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ и прекратило борьбу в Лиге конференций.

Смотрите итоговое видео и присоединяйтесь к этим эмоциям вместе с Динамо.

ВИДЕО. Ключевые события. Каким был 2025 год для киевского Динамо