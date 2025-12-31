Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 04:10 | Обновлено 31 декабря 2025, 04:32
19
0

ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения

Команда горняков подводит итоги сложного года

31 декабря 2025, 04:10 | Обновлено 31 декабря 2025, 04:32
19
0
ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

2025 подарил «Шахтеру» множество эмоций – напряженные матчи, важные победы и искренние семейные мгновения вне поля.

Это был футбольный год, объединивший игроков, тренеров и болельщиков, а также оставивший яркие воспоминания.

В команде горняков вспомнили лучшие моменты и опубликовали видео, в котором игроки поделятся собственными эмоциями.

Шахтер занимает второе место в УПЛ (35 очков) и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие моменты

По теме:
Помощник Лупашко будет ассистентом нового испанского коуча в Карпатах
ВИДЕО. Ключевые события. Каким был 2025 год для киевского Динамо
Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30 декабря 2025, 08:17 20
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова

Оба продолжат играть за клуб

Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор
Футбол | 31 декабря 2025, 04:37 0
Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор
Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Футбол | 31.12.2025, 00:16
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Бокс | 30.12.2025, 07:17
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем