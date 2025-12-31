ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения

2025 подарил «Шахтеру» множество эмоций – напряженные матчи, важные победы и искренние семейные мгновения вне поля.

Это был футбольный год, объединивший игроков, тренеров и болельщиков, а также оставивший яркие воспоминания.

В команде горняков вспомнили лучшие моменты и опубликовали видео, в котором игроки поделятся собственными эмоциями.

Шахтер занимает второе место в УПЛ (35 очков) и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие моменты