Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
23 января 2026, 04:55 | Обновлено 23 января 2026, 05:16
261
0

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 16) и первая ракетка мира Арина Соболенко («нейтралка») образовали первую пару 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Мбоко в третьем раунде мейджора в трех сетах переиграла 14-ю сеяную Клару Таусон (Дания, WTA 14) за 2 часа и 20 минут.

Виктория впервые в карьере пробилась во вторую неделю турнира Grand Slam. Мбоко стала первой канадской теннисисткой, вышедшей в четвертый круг слэма со времен Лейлы Фернандес на Ролан Гаррос 2022, а также первой на Australian Open с 2015 года, когда этого добилась Эжени Бушар.

Соболенко в 1/16 финала на двух тай-брейках выиграла у Анастасии Потаповой (Австрия, WTA 55). Во второй партии Соболенко упустила преимущество со счета 4:0, один раз не подала на матч, и отыгралась с 3:6 на тай-брейке.

Ранее Мбоко никогда не играла против Соболенко. Также Виктория пока что не проводила встреч с лидерами мирового рейтинга.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) [17] – Клара Таусон (Дания) [14] – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Арина Соболенко [1] – Анастасия Потапова (Австрия) – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Виктория Мбоко Арина Соболенко Анастасия Потапова Клара Таусон Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
