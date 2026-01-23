Вторая неделя сборов в Турции для игроков «Шахтера» началась с усиленной работы. В четверг, 22 января, «горняки» отработали три тренировочные сессии.

Как и всегда в такие дни, уже около 7 утра команда была на поле. Занятие состояло из разминочных упражнений, работы с мячами и различных беговых заданий. За час до полудня футболисты в фитнес-центре поработали над укреплением мышц ног и кора.

Вечерняя тренировка была сугубо футбольной. Под руководством Арды Турана и его ассистентов «оранжево-черные» занимались удержанием мяча, передачами и приемом, провели серию игровых упражнений и оттачивали тактические аспекты. Работа проходила под проливным дождем, который накрыл турецкий юг.

В следующие дни подготовка горняков продолжится. Донецкая команда проведет две сессии в пятницу, 23 января, и одну в субботу, 24 января.

ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции. Тройная нагрузка в Белеке