Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 12:31 | Обновлено 22 января 2026, 12:35
38
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции

Подопечные Арды Турана в турецком Белеке готовятся ко второй части сезона

22 января 2026, 12:31 | Обновлено 22 января 2026, 12:35
38
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции
ФК Шахтер

Среда, 21 января, стала седьмым днем зимних сборов «Шахтера» в турецком Белеке. Первую неделю подготовки к возобновлению сезона подопечные Арды Турана отметили двумя насыщенными тренировками на футбольном поле.

Утром «горняки» начали со стандартной разминки и квадратов, после чего большую часть сессии посвятили тактическим наработкам. В конце состоялась короткая двусторонняя игра на две команды.

На вечернем занятии тренерский штаб предложил футболистам много разнообразных упражнений с мячом, которые выполнялись в парах, тройках и группах. Также уделили внимание работе над удержанием и отбором и игровым элементам. Отметим, что из-за небольшого повреждения несколько дней пропустит полузащитник Олег Очеретько.

В четверг, 22 января, команду снова ждут три рабочие сессии, которые уже привычны для игроков под руководством Арды Турана.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции

По теме:
ФОТО. Без мячей. Динамо провело пробежку на песке и тренировку в зале
Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21 января 2026, 10:17 14
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением
Футбол | 22 января 2026, 08:26 1
ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением
ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением

Дочь Джорджины и Криштиану показала свой талант

Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Футбол | 22.01.2026, 04:05
Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 1
Теннис
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем