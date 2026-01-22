Среда, 21 января, стала седьмым днем зимних сборов «Шахтера» в турецком Белеке. Первую неделю подготовки к возобновлению сезона подопечные Арды Турана отметили двумя насыщенными тренировками на футбольном поле.

Утром «горняки» начали со стандартной разминки и квадратов, после чего большую часть сессии посвятили тактическим наработкам. В конце состоялась короткая двусторонняя игра на две команды.

На вечернем занятии тренерский штаб предложил футболистам много разнообразных упражнений с мячом, которые выполнялись в парах, тройках и группах. Также уделили внимание работе над удержанием и отбором и игровым элементам. Отметим, что из-за небольшого повреждения несколько дней пропустит полузащитник Олег Очеретько.

В четверг, 22 января, команду снова ждут три рабочие сессии, которые уже привычны для игроков под руководством Арды Турана.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции