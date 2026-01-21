ФОТО. Тренировки Шахтера. Горняки провели три занятия за один день

Зимние тренировочные сборы «Шахтера» продолжаются. Команда уже втянулась в рабочий ритм, поэтому тренерский штаб постепенно увеличивает нагрузки. Так, во вторник, 20 января, «горняки» провели три занятия.

Первая сессия стартовала уже в 07:30 утра. Игроки на поле выполнили разминку, поиграли в квадраты, а затем индивидуально выполняли упражнения на скоростные рывки со сменой направления движения. После завтрака и небольшого отдыха «оранжево-черные» отправились в тренажерный зал, где их ждал привычный комплекс силовых нагрузок на различные группы мышц.

Вечерняя тренировка проходила снова на футбольном поле. На этот раз Арда Туран предложил подопечным серию игровых упражнений и уделил большую часть занятия тактическим наработкам. 21 января предсезонная подготовка «горняков» продолжится, в планах — две тренировки.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки провели три занятия за один день