  4. ФОТО. Тренировки Шахтера. Горняки провели три занятия за один день
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 13:23 |
ФОТО. Тренировки Шахтера. Горняки провели три занятия за один день

Команда Арды Турана в Турции готовится ко второй части сезона

ФОТО. Тренировки Шахтера. Горняки провели три занятия за один день
ФК Шахтер

Зимние тренировочные сборы «Шахтера» продолжаются. Команда уже втянулась в рабочий ритм, поэтому тренерский штаб постепенно увеличивает нагрузки. Так, во вторник, 20 января, «горняки» провели три занятия.

Первая сессия стартовала уже в 07:30 утра. Игроки на поле выполнили разминку, поиграли в квадраты, а затем индивидуально выполняли упражнения на скоростные рывки со сменой направления движения. После завтрака и небольшого отдыха «оранжево-черные» отправились в тренажерный зал, где их ждал привычный комплекс силовых нагрузок на различные группы мышц.

Вечерняя тренировка проходила снова на футбольном поле. На этот раз Арда Туран предложил подопечным серию игровых упражнений и уделил большую часть занятия тактическим наработкам. 21 января предсезонная подготовка «горняков» продолжится, в планах — две тренировки.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки провели три занятия за один день

По теме:
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
