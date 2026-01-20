Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Тренировка Шахтера. День тестирования дал много информации
Украина. Премьер лига
34
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. День тестирования дал много информации

Тренерский штаб Арды Турана подготовил серию сложных физических тестов

ФК Шахтер

В понедельник, 19 января, футболисты «Шахтера» вернулись к работе после выходного. Давая команде день на восстановление сил, тренерский штаб во главе с Ардой Тураном подготовил для подопечных серию сложных физических тестов.

Утром игроки проходили испытания на силовых тренажерах – проверяли прочность мышц рук, ног и пресса. Процесс контролировали тренеры по физподготовке, а за показателями следили физиотерапевты.

Вечером тестирование проводилось уже на поле: «оранжево-черные» группами по пятеро выполняли специальные беговые упражнения на скорость и выносливость. Отметим, что в это время вратари занимались по собственной программе под руководством тренеров вратарей.

20 января у «горняков» ожидает крайне насыщенный тренировочный день зимних сборов в Белеке.

ФОТО. Тренировка Шахтера. День тестирования дал много информации

Шахтер Донецк Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
