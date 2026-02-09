Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из лучших футболистов поколения может внезапно завершить карьеру
Бразилия
09 февраля 2026, 19:07 | Обновлено 09 февраля 2026, 19:53
Неймар может принять радикальное решение, если не поедет на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Один из лучших футболистов поколения Неймар может завершить карьеру уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.

По информации источника, выступление на мундиале и возможность выиграть трофей остаются единственной мотивацией бразильца в футболе. Именно с этой целью Неймар проходит восстановление после травм, работает на тренировках и идет на серьезные жертвы.

Сообщается, что все его усилия сосредоточены исключительно на одной цели – попасть в заявку на чемпионат мира. Другие варианты развития карьеры футболист пока даже не рассматривает.

Сейчас Неймар является игроком «Сантоса». В прошлом сезоне Неймар провел 30 матчей и забил 11 голов.

Неймар Сантос ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
