МЮ набрал наибольшее количество очков в последних 5 матчах АПЛ. Где Арсенал

Манчестер Юнайтед – лучшая команда АПЛ последних 5 туров по количеству набранных очков.

В активе подопечных Майкла Каррика 13 очков из 15 возможных.

МЮ в этих поединках сыграл вничью с Бернли (2:2), а также одержал победы над Манчестер Сити (2:0), Арсеналом (3:2), Фулхэмом (3:2) и Тоттенхэмом (2:0).

На одно очко меньше Манчестер Юнайтед набрал Челси (12), на два – Борнмут (11).

Лидеры чемпионата, Арсенал и Манчестер Сити несколько затормозили. «Канониры» и «горожане» набрали в 5 матчах всего по 8 очков.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль продолжает неуверенную игру в чемпионате: всего 5 зачетных баллов.

Количество набранных очков командами АПЛ в последних 5 турах