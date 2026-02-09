Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ набрал наибольшее количество очков в последних 5 матчах АПЛ. Где Арсенал
Англия
09 февраля 2026, 19:29 | Обновлено 09 февраля 2026, 19:30
329
0

МЮ набрал наибольшее количество очков в последних 5 матчах АПЛ. Где Арсенал

Подопечные Майкла Каррика демонстрируют лучшую форму в чемпионате Англии

09 февраля 2026, 19:29 | Обновлено 09 февраля 2026, 19:30
329
0
МЮ набрал наибольшее количество очков в последних 5 матчах АПЛ. Где Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед – лучшая команда АПЛ последних 5 туров по количеству набранных очков.

В активе подопечных Майкла Каррика 13 очков из 15 возможных.

МЮ в этих поединках сыграл вничью с Бернли (2:2), а также одержал победы над Манчестер Сити (2:0), Арсеналом (3:2), Фулхэмом (3:2) и Тоттенхэмом (2:0).

На одно очко меньше Манчестер Юнайтед набрал Челси (12), на два – Борнмут (11).

Лидеры чемпионата, Арсенал и Манчестер Сити несколько затормозили. «Канониры» и «горожане» набрали в 5 матчах всего по 8 очков.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль продолжает неуверенную игру в чемпионате: всего 5 зачетных баллов.

Количество набранных очков командами АПЛ в последних 5 турах

  • 13 – Манчестер Юнайтед
  • 12 – Челси
  • 11 – Борнмут
  • 9 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Эвертон
  • 9 – Брентфорд
  • 8 – Арсенал
  • 8 – Манчестер Сити
  • 8 – Ноттингем Форест
  • 7 – Лидс Юнайтед
  • 6 – Фулхэм
  • 6 – Сандерленд
  • 5 – Ливерпуль
  • 5 – Астон Вилла
  • 5 – Кристал Пэлас
  • 4 – Ньюкасл Юнайтед
  • 3 – Брайтон
  • 3 – Бернли
  • 2 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2 – Вулверхэмптон
По теме:
Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Сити Челси Борнмут
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09 февраля 2026, 06:42 2
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо

Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет

Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Футбол | 09 февраля 2026, 17:55 27
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой

Во втором спарринге игрового дня киевская команда обыграла Иберию 1999

ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
Футбол | 09.02.2026, 19:52
ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
08.02.2026, 00:05 3
Хоккей
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем