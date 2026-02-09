МЮ набрал наибольшее количество очков в последних 5 матчах АПЛ. Где Арсенал
Подопечные Майкла Каррика демонстрируют лучшую форму в чемпионате Англии
Манчестер Юнайтед – лучшая команда АПЛ последних 5 туров по количеству набранных очков.
В активе подопечных Майкла Каррика 13 очков из 15 возможных.
МЮ в этих поединках сыграл вничью с Бернли (2:2), а также одержал победы над Манчестер Сити (2:0), Арсеналом (3:2), Фулхэмом (3:2) и Тоттенхэмом (2:0).
На одно очко меньше Манчестер Юнайтед набрал Челси (12), на два – Борнмут (11).
Лидеры чемпионата, Арсенал и Манчестер Сити несколько затормозили. «Канониры» и «горожане» набрали в 5 матчах всего по 8 очков.
Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль продолжает неуверенную игру в чемпионате: всего 5 зачетных баллов.
Количество набранных очков командами АПЛ в последних 5 турах
- 13 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Челси
- 11 – Борнмут
- 9 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Эвертон
- 9 – Брентфорд
- 8 – Арсенал
- 8 – Манчестер Сити
- 8 – Ноттингем Форест
- 7 – Лидс Юнайтед
- 6 – Фулхэм
- 6 – Сандерленд
- 5 – Ливерпуль
- 5 – Астон Вилла
- 5 – Кристал Пэлас
- 4 – Ньюкасл Юнайтед
- 3 – Брайтон
- 3 – Бернли
- 2 – Тоттенхэм Хотспур
- 2 – Вулверхэмптон
