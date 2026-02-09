Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.02.2026 21:30 - : -
Ньюкасл
Англия
09 февраля 2026, 21:50 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:56
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 февраля в 21:30 по Киеву

ФК Ньюкасл

Во вторник, 10 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Тоттенхэм

Текущий сезон проходит для команды очень проблемно. После 25 туров Премьер-лиги на балансе «шпор» есть всего 29 очков, позволяющих им находиться на 15 месте турнирной таблицы. От топ-6 «Тоттенхэм» отстает уже на 10 пунктов, а от зоны вылета оторвался только на 6 баллов. В Кубке Англии тоже не сложилось – коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Астон Виллы».

Но вот в Лиге чемпионов англичане демонстрируют совсем другую форму – после 8 туров им удалось набрать 17 баллов и занять 4-е место, которое позволит принять участие в 1/8 финала турнира.

Ньюкасл

Ненамного лучше проходит сезон и для «сорок». За 25 туров чемпионата Англии коллектив смог набрать 33 зачетных пункта, которые теперь позволяют ему находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-6 сейчас составляет уже 6 очков. В Кубке Англии «Ньюкасл» одолел «Борнмут» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов «сороки» выступили немного хуже – за 8 матчей клуб завоевал 14 баллов и занял 12-е место, из-за чего будет играть в дополнительном раунде плей-офф.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» одержали 3 победы за это время, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» победил только в 1/6 предыдущих домашних поединков.
  • «Ньюкасл» проиграл 4/5 последних матчей.
  • «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.
  • «Тоттенхэм» в свою очередь пропускал в каждом из 6 предыдущих матчей Премьер-лиги.

Прогноз

Клубы подходят к этой игре не в лучшей форме, особенно это касается их защиты. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).

Тоттенхэм
10 февраля 2026 -
21:30
Ньюкасл
Тоттенхэм Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
