Холанд вышел в лидеры сезона АПЛ по количеству победных голов

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд стал лидером сезона АПЛ по количеству победных голов.

Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал уже 8-м для норвежца в текущей кампании, принесшему «горожанам» победу.

Холанд опережает в данном рейтинге Игора Тиаго из Брентфорда, который 7 раз забивал победные голы.

Игроки с наибольшим количеством победных голов в АПЛ в сезоне 2025/26

8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

7 – Игор Тиаго (Брентфорд)

5 – Гарри Уилсон (Фулхэм)

Вспомним, кому норвежский нападающий забивал эти 8 победных голов: