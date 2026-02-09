Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд вышел в лидеры сезона АПЛ по количеству победных голов
Англия
09 февраля 2026
Холанд вышел в лидеры сезона АПЛ по количеству победных голов

Нападающий Манчестер Сити на один победный гол опережает Игора Тиаго из Брентфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд стал лидером сезона АПЛ по количеству победных голов.

Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал уже 8-м для норвежца в текущей кампании, принесшему «горожанам» победу.

Холанд опережает в данном рейтинге Игора Тиаго из Брентфорда, который 7 раз забивал победные голы.

Игроки с наибольшим количеством победных голов в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 7 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 5 – Гарри Уилсон (Фулхэм)

Вспомним, кому норвежский нападающий забивал эти 8 победных голов:

  • Ливерпуль
  • Вест Хэм Юнайтед
  • Кристал Пэлас
  • Ливерпуль
  • Борнмут
  • Эвертон
  • Брентфорд
  • Вулверхэмптон
