Холанд вышел в лидеры сезона АПЛ по количеству победных голов
Нападающий Манчестер Сити на один победный гол опережает Игора Тиаго из Брентфорда
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд стал лидером сезона АПЛ по количеству победных голов.
Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал уже 8-м для норвежца в текущей кампании, принесшему «горожанам» победу.
Холанд опережает в данном рейтинге Игора Тиаго из Брентфорда, который 7 раз забивал победные голы.
Игроки с наибольшим количеством победных голов в АПЛ в сезоне 2025/26
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 7 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 5 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
Вспомним, кому норвежский нападающий забивал эти 8 победных голов:
- Ливерпуль
- Вест Хэм Юнайтед
- Кристал Пэлас
- Ливерпуль
- Борнмут
- Эвертон
- Брентфорд
- Вулверхэмптон
