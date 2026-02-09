Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Экс-тренер Динамо будет вынужден покинуть страну из-за проблем со здоровьем

Луческу пройдет полное обследование в Брюсселе

Экс-тренер Динамо будет вынужден покинуть страну из-за проблем со здоровьем
УАФ. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу в ближайшее время покинет больницу. По информации румынских СМИ, опытного специалиста должны выписать в понедельник, 9 февраля, хотя сначала это планировалось еще на 6 февраля.

После выписки экс-тренер «Динамо» несколько дней проведет дома, а затем отправится в Брюссель, где пройдет повторное медицинское обследование для получения второго мнения врачей.

Близкий друг Луческу, бывший футболист Денуц Лупу, рассказал, что наставник уже чувствует себя значительно лучше и стремится как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни.

«Он не может сидеть на месте – даже в больнице постоянно ходит, как лев в клетке. Врачи советовали оставаться дома, но он выходил гулять. Для его возраста это вызывает только уважение. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже думает о стыковом матче», – сказал Лупу.

Мирча Луческу больница сборная Румынии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
