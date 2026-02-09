Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ

Турецкий полузащитник Эрен Айдин стал игроком азербайджанской «Зиры».

22-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до завершения текущего сезона, сообщает Transfermarkt.

В текущем сезоне Айдин провел 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Отметим, что игрок недавно самовольно покинул команду и официально его судьба пока неизвестна.

Ранее пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением относительно турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции.