  4. Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 19:45 | Обновлено 09 февраля 2026, 19:58
Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ

Эрен Айдин покинул «Верес» и переходит в «Зиру»

НК Верес. Эрен Айдин

Турецкий полузащитник Эрен Айдин стал игроком азербайджанской «Зиры».

22-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до завершения текущего сезона, сообщает Transfermarkt.

В текущем сезоне Айдин провел 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Отметим, что игрок недавно самовольно покинул команду и официально его судьба пока неизвестна.

Ранее пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением относительно турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции.

