Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Эрен Айдин покинул «Верес» и переходит в «Зиру»
Турецкий полузащитник Эрен Айдин стал игроком азербайджанской «Зиры».
22-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до завершения текущего сезона, сообщает Transfermarkt.
В текущем сезоне Айдин провел 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Отметим, что игрок недавно самовольно покинул команду и официально его судьба пока неизвестна.
Ранее пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением относительно турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте
Украинец имел вариант с «Фенербахче»