23 января, свою встречу в рамках турецкой Суперлиги проведут Трабзонспор – Касымпаша. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Этот сезон для Трабзонспора складывается неплохо, ведь клуб идет третьим в чемпионате, являясь главным преследователем лидеров, Галатасарая и Фенербахче. Шансы на титул остаются, ведь отставание от первого места составляет пять очков. В последнем туре удалось обыграть на выезде Коджаелиспор со счетом 2:1, победный мяч удалось забить только в компенсированное время.

Трабзонспор хорошо известен фанатам, здесь играют сразу трое украинцев: Батагов, Зубков и Сикан. Команда неплохо смотрится и может составить большую конкуренцию турецким грандам. Как минимум пятеро игроков не смогут помочь партнерам в данном противостоянии.

Касымпаша

Текущий чемпионат для Касымпаша складывается не лучшим образом, так как клубу приходится вести борьбу за выживание. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего одно очко. В последнем туре команда расписала нулевую ничью дома с Антальяспором, хотя владела преимуществом в этой битве.

Серия без побед уже достигла пяти матчей, за этот период удалось набрать два очка и забить всего один мяч. Учитывая уровень предстоящего соперника, одержать долгожданную победу будет невероятно сложно. Сохранение прописки в элите, главная задача на этот сезон. Четверо игроков не смогут выйти на поле в предстоящем матче.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось тяжелой выездной победой Трабзонспора со счетом 1:0, единственный мяч был забит в конце встречи.

Прогноз

В этой паре хозяева котируется фаворитами, это видно даже по турнирному положению. Трабзонспор играет дома, и наверняка будет владеть преимуществом, стараясь взять три очка. Касымпаша мотивирован, так что есть смысл ожидать упорной борьбы. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу хозяев поля за 1,6.