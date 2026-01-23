Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Трабзонспор
23.01.2026 19:00 - : -
Касымпаша
Турция
23 января 2026, 04:20 | Обновлено 23 января 2026, 04:22
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 23 января и начнется в 19:00 по Киеву

Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

23 января, свою встречу в рамках турецкой Суперлиги проведут Трабзонспор – Касымпаша. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Этот сезон для Трабзонспора складывается неплохо, ведь клуб идет третьим в чемпионате, являясь главным преследователем лидеров, Галатасарая и Фенербахче. Шансы на титул остаются, ведь отставание от первого места составляет пять очков. В последнем туре удалось обыграть на выезде Коджаелиспор со счетом 2:1, победный мяч удалось забить только в компенсированное время.

Трабзонспор хорошо известен фанатам, здесь играют сразу трое украинцев: Батагов, Зубков и Сикан. Команда неплохо смотрится и может составить большую конкуренцию турецким грандам. Как минимум пятеро игроков не смогут помочь партнерам в данном противостоянии.

Касымпаша

Текущий чемпионат для Касымпаша складывается не лучшим образом, так как клубу приходится вести борьбу за выживание. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего одно очко. В последнем туре команда расписала нулевую ничью дома с Антальяспором, хотя владела преимуществом в этой битве.

Серия без побед уже достигла пяти матчей, за этот период удалось набрать два очка и забить всего один мяч. Учитывая уровень предстоящего соперника, одержать долгожданную победу будет невероятно сложно. Сохранение прописки в элите, главная задача на этот сезон. Четверо игроков не смогут выйти на поле в предстоящем матче.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось тяжелой выездной победой Трабзонспора со счетом 1:0, единственный мяч был забит в конце встречи.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.55 для Трабзонспора и 6.08 для Касимпаши. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

В этой паре хозяева котируется фаворитами, это видно даже по турнирному положению. Трабзонспор играет дома, и наверняка будет владеть преимуществом, стараясь взять три очка. Касымпаша мотивирован, так что есть смысл ожидать упорной борьбы. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу хозяев поля за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
23 января 2026 -
19:00
Касымпаша
По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Касымпаша Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
