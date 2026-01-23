Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Зубков забил красивый гол в чемпионате Турции
Турция
23 января 2026, 21:12 | Обновлено 23 января 2026, 21:35
От точного удара украинца пострадала «Касымпаша»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонпора» Александр Зубков отличился суперголом в чемпионате Турции.

Один из лидеров турецкой Суперлиги дома принимал «Касымпашу». Матч начался в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

При счете 1:1 на 84-й минуте Александр Зубков точным ударом перебросил голкипера соперника и вывел свою команду вперед. Впоследствии, этот гол стал победным, матч завершился со счетом 2:1.

В текущем сезоне зубков провел уже 22 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя голами и восьмью ассистами.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 4
LexХХХ
Таки да, забив шикарно. Взагалі Зубков в яничар якось по-іншому заграв, а не як в Шахті, вітер ганяв по фланзі. 
+3
turist86
+2
saltim
Это очень красиво. 
+2
Montreal Fan
Це футбольна естетика!🤩
Не дарма обрав цей матч для перегляду на вечір!
+1
