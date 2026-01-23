Украинский вингер «Трабзонпора» Александр Зубков отличился суперголом в чемпионате Турции.

Один из лидеров турецкой Суперлиги дома принимал «Касымпашу». Матч начался в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

При счете 1:1 на 84-й минуте Александр Зубков точным ударом перебросил голкипера соперника и вывел свою команду вперед. Впоследствии, этот гол стал победным, матч завершился со счетом 2:1.

В текущем сезоне зубков провел уже 22 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя голами и восьмью ассистами.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков забил красивый гол в чемпионате Турции