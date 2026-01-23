ВИДЕО. Как Зубков забил красивый гол в чемпионате Турции
От точного удара украинца пострадала «Касымпаша»
Украинский вингер «Трабзонпора» Александр Зубков отличился суперголом в чемпионате Турции.
Один из лидеров турецкой Суперлиги дома принимал «Касымпашу». Матч начался в 19:00 по киевскому времени.
При счете 1:1 на 84-й минуте Александр Зубков точным ударом перебросил голкипера соперника и вывел свою команду вперед. Впоследствии, этот гол стал победным, матч завершился со счетом 2:1.
В текущем сезоне зубков провел уже 22 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя голами и восьмью ассистами.
