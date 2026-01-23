Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Команда Текке сыграла вничью с «Касымпашей»
В пятницу, 23 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Касымпашей».
Матч стартовал в 19:00 по киевскому времени на «Медикал парк Стэдиум».
Хозяева поля одолели своего соперника со счетом 2:1, а победный мяч забил украинский вингер Александр Зубков: украинец изящно перекинул голкипера ударом из-за штрафной. Также в стартовом составе «Трабзонспора» вышел защитник Арсений Батагов, результативными действиями он не отличился.
С 41 баллом за 19 туров «Трабзонспор» занимает третье место таблицы. «Касымпаша» с 16 очками идет 14-м.
Чемпионат Турции. 19-й тур
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1
Голы: Онуачу, 51, Зубков, 84 – Диабате, 61
