Чемпионат Турции
Трабзонспор
23.01.2026 19:00 – FT 2 : 1
Касымпаша
Турция
23 января 2026, 21:00 | Обновлено 23 января 2026, 21:06
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу

Команда Текке сыграла вничью с «Касымпашей»

Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
ФК Трабзонспор

В пятницу, 23 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Касымпашей».

Матч стартовал в 19:00 по киевскому времени на «Медикал парк Стэдиум».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля одолели своего соперника со счетом 2:1, а победный мяч забил украинский вингер Александр Зубков: украинец изящно перекинул голкипера ударом из-за штрафной. Также в стартовом составе «Трабзонспора» вышел защитник Арсений Батагов, результативными действиями он не отличился.

С 41 баллом за 19 туров «Трабзонспор» занимает третье место таблицы. «Касымпаша» с 16 очками идет 14-м.

Чемпионат Турции. 19-й тур

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Онуачу, 51, Зубков, 84 – Диабате, 61

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
