Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

Диас не забил пенальти в финале. Да, КАН попал и в обзор тура испанской Ла Лиги. Браим не реализовал свой момент карьеры, вполне возможно. Мог стать героем страны. Имел шанс доказать всем, что его годами недооценивали. В 26 лет наконец получил возможность засиять. Но все испортил. Следующий КАН – через несколько лет и не в Марокко, а на летнем ЧМ команда, конечно, на победу не будет претендовать. Не просто так Хакими рискнул карьерой именно ради этого турнира. И если бы Диас забил, мы бы все сказали, что оно того стоило. Но Браим ошибся и вернулся в Мадрид, возможно, в худшем ментальном состоянии в жизни. Вряд ли в ближайшее время он поможет команде выигрывать матчи. У «Реала» годами проблемы с тренерами по физподготовке и врачами – теперь проверим, не зря ли свой хлеб ест клубный психолог.

Результаты его работы сможем оценить по качеству выступлений Диаса весной. А вот 20 тур Ла Лиги, который только что прошел, мы можем оценить и разобрать уже сейчас. Классика: критикуем все и всех, а хвалим только избранных.

Невезение и как с ним бороться

Никак. Никаких шансов. Иногда ты делаешь достаточно, но все равно ничего не получается. Просто не твой день. Обидно и грустно чувствовать, что ничего не можешь сделать, но бывает и так. Доказала это на выходных «Барселона» поражением «Реал Сосьедаду» (1:2). Хотя не столько самим поражением, сколько тем, какой была эта неудача: удар в каркас, отмененные забитые голы и пенальти в ворота соперника. У каталонцев xG за тройку: о чем вообще речь? Команда заслужила хотя бы не проиграть. Но MVP поединка – Ремиро, вратарь «Сосьедада». «Реал» реализовал чуть ли не все, что создал. Уступил по всей возможной статистике, но победил. Потому что Фортуна была с ним в тот вечер. «Барселона» теряет важные очки, однако такие досадные поражения случаются со всеми в течение сезона. Хорошо, что команда пережила свое сейчас, а не в мае.

Украинцы и доминирование

Целых 7 последних голов «Жироны» в чемпионате Испании забиты украинцами: как это назвать еще, кроме как доминированием наших в Каталонии? У Ваната уже столько же голов в ЛЛ (7), как у некоторых топ-звезд дивизиона. Да, на этот раз он дважды забил с пенальти, но разве это важно? Главное: в клубе доверяют пробивать 11-метровые Владу. Это и неудивительно: за свою карьеру Ванат пробил с точки 11 раз, из которых отличился... 11 раз! Да, 100-процентная конвертация шансов. Кажется, теперь именно Владислав – штатный исполнитель такого рода приговоров в «Жироне». На этот раз команда одолела соседей из «Эспаньола» (2:0), благодаря чему возглавила вторую половину турнирной таблицы. Можно даже о еврокубках помечтать: от 8 места, которое при определенных условиях может пустить своего обладателя в ЛК, каталонцев сейчас отделяет лишь худшая разница забитых-пропущенных.

Атлетико и отсутствие чемпионских качеств

Однажды Бог раздавал смелость, но ее запасы закончились рано – не хватило только Льву из «Удивительного волшебника страны Оз» и «Атлетико» из Мадрида. «Матрасники» победили «Алавес» (1:0), а я все равно недоволен. Претензия: а почему так тяжело и нервно? После 85 минуты счет по ударам 0:4, причем все свои аутсайдер нанес со штрафной площадки. До этого отрезка – 23:4. То есть «Атлетико» спокойно вел игру, атаковал, создавал шансы, доминировал, откровенно возил… и все равно в конце едва не потерял очки. Действительно рисковал. Это не по-чемпионски. Ни один топ-клуб в нормальном состоянии сейчас так не поступает с оппонентами значительно более низкого уровня. Нормально защищать преимущество в своей штрафной – но не тогда, когда ты запросто можешь этого не делать.

Субмарина и селфхарм

«Вильярреал» вредит себе. Типичный случай: настолько не может справиться с новыми для себя эмоциями и тревогой, что пытается заглушить это селфхармом. Раньше команда боролась максимум за попадание в ЛЧ, а здесь задача уже решена наполовину, поэтому можно помечтать даже о борьбе за титул. Кто-то бы обрадовался, но для «субмарины» это стресс. Футболисты на нервах. От них ждут чудес каждую неделю. На них это давит. И вот вам 2 красные карточки за 4 тура, а вместе с тем – 2 поражения на отрезке. Что против «Барселоны» раньше, что с «Бетисом» (0:2) сейчас «Вильярреал» мог побеждать или хотя бы не уступать. Был в игре. На этой неделе даже по топ-моментам севильцев одолел (2 против 1) – но украл у себя шансы красной карточкой. «Вильярреал» теперь ближе к принудительной консультации с психиатром, чем к титулу Ла Лиги.

Большое сердце Арбелоа

Даже самые карикатурные хиппи из кинофильмов не настолько любят этот мир и людей в нем, как Арбелоа мадридский «Реал» и все, что с ним связано. Команда проигрывает Альбасете в Кубке Испании и вылетает? А он говорит о том, какой замечательный Винисиус. Побеждает «Леванте» (2:0) в чемпионате? Это все потому, что президент – лучший. Кто-то отдал бы много денег, чтобы узнать секрет, какими таблетками для поддержки нервной системы кормят в Мадриде Арбелоа, чтобы он говорил об этом, а не о футболе. Если без шуток, то Альваро делает что-то страшное: действительно пытается понравиться вообще всем, кто имеет отношение к команде. Это странный подход. Ни один тренер топ-команды в последние годы таким образом до больших побед не добирался. Арбелоа может стать первым, кто сумеет. Или не первым, кого уволит Перес.

О других матчах

В Испании тур столбов. Кто умеет играть головой и высокий, тот и забивает. В «Атлетико» отличился Серлот, но это все только разминка. Дубль Будимира помог «Осасуне» прервать 3-матчевую беспроигрышную серию «Овьедо» (3:2). Хет-трик Мурики оставил ни с чем на выезде к «Мальорке» «Атлетик» (3:2). «Севилью» от поражения «Эльче» спас Адамс, который вышел на замену и отличился дважды (2:2). Рост самого низкого из названной четверки – 190 см. Все центральные нападающие. Столица британского футбола больше не в Британии. Тем ценнее, что «Сельта» одолела «Райо» (3:0) не благодаря сантиметрам: средний рост авторов забитых в этом матче всего 170 см, самого высокого – 177. Автор единственного гола в матче «Хетафе» и «Валенсии» (0:1) также всего 172 см. Так что столбы в Испании не правят! Но да, доминируют.

Сборная тура

Немалое количество представителей нашей команды уже упомянул в абзацах выше, поэтому давайте сначала зафиксируем их. На воротах – кипер «Сосьедада» Ремиро. Лучший игрок победного для команды матча с «Барселоной», поэтому, пожалуй, без вариантов. Среди больших и страшных нападающих доверимся Будимиру («Осасуна») и Мурики («Мальорка»), у которых на счету аж 5 забитых голов на пару за тур. С ними наша команда будет несколько «деревянной», но в Испании свои шансы отличиться получит – а наши башни в центре штрафной площадки не подведут. Проигнорирую Серлота, чтобы взять другого игрока из «Атлетико» – Барриоса. Отдал победный ассист, но с нами в основном из-за 6 отборов – с отрывом в 2 раза лучший показатель в команде. Нам такой волнорез в центре поля нужен.

«Реал» и «Барселона» играли с несложными соперниками, поэтому традиционно готов взять в состав команды максимум по 1 футболисту из каждого топ-клуба. В Мадриде это Гюлер. 8 передач под удары партнеров за вечер – это очень круто. Но он провел на поле только 1 тайм, поэтому показатель вообще фантастический. У нас сыграет под нападающими и гарантирует тем моменты. То же самое, но благодаря удачному дриблингу, сделает Ямаль. Да, «Барселона» проиграла, но какие вопросы к вундеркинду? За матч обошел соперников 11 (!) раз, все его партнеры вместе взятые – 8, весь состав «Сосьедада» – 6. Поэтому зарабатывал фолы. 5 раз бил. 7 раз пасовал под удары. Отдал ассист. Не спас команду от поражения, но даже в плохой для «Барселоны» день не провалился. Сыграл как лидер, когда каталонцам был нужен лидер. Заслужил.

Последний наш полузащитник – Гедеш из «Сосьедада». Сзади спасал Ремиро, а впереди всю погоду сделал он: гол и голевой пас. В обороне слева за победный гол в ворота «Хетафе» защитник «Валенсии» Гая: именно тот случай, когда одного хорошего подключения к атаке достаточно. Похожая ситуация у нашего правого защитника Руибаля («Бетис»): также гол, также победный, а еще – 4 выноса. Отработал как следует. В центре защиты – Блинд из «Жироны» и Салас из «Севильи». У первого на счету сухой матч и 11 оборонительных действий, у второго – 18 действий в защите и в полтора раза больше пасов (56), чем у любого другого игрока «Севильи» (37). С этой парой не будем пропускать и будем начинать атаки прямо от собственных ворот. А руководить этой бандой будет Матераццо из «Сосьедада»: за несколько недель он превратил середняка в команду, которая побеждает «Барселону».

4-4-2 (узкий ромб): Ремиро («Сосьедад») – Гая («Валенсия»), Салас («Севилья»), Блинд («Жирона»), Руибаль («Бетис») – Барриос («Атлетико»), Гедеш («Сосьедад»), Гюлер («Реал Мадрид»), Ямаль («Барселона») – Будимир («Осасуна»), Мурики («Мальорка»)

Тренер тура – Матераццо («Сосьедад»)

Игрок тура – Ремиро («Сосьедад»)

Факты тура:

– 247 дней «Жирона» не могла сыграть на ноль в гостевых матчах Ла Лиги. Серия длилась 10 матчей и с прошлого сезона – прервалась в последнем туре;

– 15 ударов в каркас нанесла «Барселона» в сезоне Ла Лиги. Это с запасом лучший результат в чемпионате. У ближайшего преследователя только 8, у «Реала» – только 6. До повторения рекорда предыдущего розыгрыша только 7 ударов в штангу/перекладину. Этот рекорд, кстати, также принадлежит «Барсе»;

– 14 мячей на счету форварда «Мальорки» Мурики в сезоне Ла Лиги. Больше забивает в чемпионате только Мбаппе. По голам головой он лидер Примеры: 5 точных попыток, у всех конкурентов максимум по 3;

– 0 голевых действий на счету Вини в первых 2 матчах с Арбелоа в качестве главного тренера «Реала». А вот публичных комплиментов от Альваро уже больше, чем от Хаби;

– 3 поражения в сезоне Ла Лиги потерпела «Барселона». Целых 2 из них – от команд тренеров, которые до этого работали в немецкой Бундеслиге;

– 4 гола забил «Овьедо» за 4 тура с новым тренером. Это на 4 больше, чем за 6 последних с его предшественником.

Выступления наших

Как-то я здесь написал, что Ванат не забивает, – начал. Затем я сказал, что не понимаю, как «Жирона» может избежать вылета. Был момент, когда я жаловался на плохую форму Цыганкова. Ну что ж, я, кажется, понял, как это работает. Итак, держите новое: у «Жироны» абсолютно нулевые шансы квалифицироваться в еврокубки. Позиция в турнирной таблице – комплиментарная для команды. Есть рекордная серия побед за долгое время, но топ-игры нет. По ожидаемым баллам коллектив среди аутсайдеров, один из претендентов на вылет. Поэтому последние победы предлагаю считать инвестицией в будущее: благодаря им «Жирона» может не отправиться в Сегунду. Они ничего не меняют глобально: Витя и Влад слишком круты для этой команды. Они забили 7 последних голов «Жироны» в ЛЛ – прекрасно, но это еще и о том, что остальные «молчат» уже 2 месяца. Оставаться до лета и бежать. Быстро. Наши достойны лучшего.

