Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Испания
20 января 2026, 19:07 | Обновлено 20 января 2026, 19:11
29
0

Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль

20 января 2026, 19:07 | Обновлено 20 января 2026, 19:11
29
0
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Диас не забил пенальти в финале. Да, КАН попал и в обзор тура испанской Ла Лиги. Браим не реализовал свой момент карьеры, вполне возможно. Мог стать героем страны. Имел шанс доказать всем, что его годами недооценивали. В 26 лет наконец получил возможность засиять. Но все испортил. Следующий КАН – через несколько лет и не в Марокко, а на летнем ЧМ команда, конечно, на победу не будет претендовать. Не просто так Хакими рискнул карьерой именно ради этого турнира. И если бы Диас забил, мы бы все сказали, что оно того стоило. Но Браим ошибся и вернулся в Мадрид, возможно, в худшем ментальном состоянии в жизни. Вряд ли в ближайшее время он поможет команде выигрывать матчи. У «Реала» годами проблемы с тренерами по физподготовке и врачами – теперь проверим, не зря ли свой хлеб ест клубный психолог.

Результаты его работы сможем оценить по качеству выступлений Диаса весной. А вот 20 тур Ла Лиги, который только что прошел, мы можем оценить и разобрать уже сейчас. Классика: критикуем все и всех, а хвалим только избранных.

Невезение и как с ним бороться

Никак. Никаких шансов. Иногда ты делаешь достаточно, но все равно ничего не получается. Просто не твой день. Обидно и грустно чувствовать, что ничего не можешь сделать, но бывает и так. Доказала это на выходных «Барселона» поражением «Реал Сосьедаду» (1:2). Хотя не столько самим поражением, сколько тем, какой была эта неудача: удар в каркас, отмененные забитые голы и пенальти в ворота соперника. У каталонцев xG за тройку: о чем вообще речь? Команда заслужила хотя бы не проиграть. Но MVP поединка – Ремиро, вратарь «Сосьедада». «Реал» реализовал чуть ли не все, что создал. Уступил по всей возможной статистике, но победил. Потому что Фортуна была с ним в тот вечер. «Барселона» теряет важные очки, однако такие досадные поражения случаются со всеми в течение сезона. Хорошо, что команда пережила свое сейчас, а не в мае.

Украинцы и доминирование

Целых 7 последних голов «Жироны» в чемпионате Испании забиты украинцами: как это назвать еще, кроме как доминированием наших в Каталонии? У Ваната уже столько же голов в ЛЛ (7), как у некоторых топ-звезд дивизиона. Да, на этот раз он дважды забил с пенальти, но разве это важно? Главное: в клубе доверяют пробивать 11-метровые Владу. Это и неудивительно: за свою карьеру Ванат пробил с точки 11 раз, из которых отличился... 11 раз! Да, 100-процентная конвертация шансов. Кажется, теперь именно Владислав – штатный исполнитель такого рода приговоров в «Жироне». На этот раз команда одолела соседей из «Эспаньола» (2:0), благодаря чему возглавила вторую половину турнирной таблицы. Можно даже о еврокубках помечтать: от 8 места, которое при определенных условиях может пустить своего обладателя в ЛК, каталонцев сейчас отделяет лишь худшая разница забитых-пропущенных.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Атлетико и отсутствие чемпионских качеств

Однажды Бог раздавал смелость, но ее запасы закончились рано – не хватило только Льву из «Удивительного волшебника страны Оз» и «Атлетико» из Мадрида. «Матрасники» победили «Алавес» (1:0), а я все равно недоволен. Претензия: а почему так тяжело и нервно? После 85 минуты счет по ударам 0:4, причем все свои аутсайдер нанес со штрафной площадки. До этого отрезка – 23:4. То есть «Атлетико» спокойно вел игру, атаковал, создавал шансы, доминировал, откровенно возил… и все равно в конце едва не потерял очки. Действительно рисковал. Это не по-чемпионски. Ни один топ-клуб в нормальном состоянии сейчас так не поступает с оппонентами значительно более низкого уровня. Нормально защищать преимущество в своей штрафной – но не тогда, когда ты запросто можешь этого не делать.

Субмарина и селфхарм

«Вильярреал» вредит себе. Типичный случай: настолько не может справиться с новыми для себя эмоциями и тревогой, что пытается заглушить это селфхармом. Раньше команда боролась максимум за попадание в ЛЧ, а здесь задача уже решена наполовину, поэтому можно помечтать даже о борьбе за титул. Кто-то бы обрадовался, но для «субмарины» это стресс. Футболисты на нервах. От них ждут чудес каждую неделю. На них это давит. И вот вам 2 красные карточки за 4 тура, а вместе с тем – 2 поражения на отрезке. Что против «Барселоны» раньше, что с «Бетисом» (0:2) сейчас «Вильярреал» мог побеждать или хотя бы не уступать. Был в игре. На этой неделе даже по топ-моментам севильцев одолел (2 против 1) – но украл у себя шансы красной карточкой. «Вильярреал» теперь ближе к принудительной консультации с психиатром, чем к титулу Ла Лиги.

Большое сердце Арбелоа

Даже самые карикатурные хиппи из кинофильмов не настолько любят этот мир и людей в нем, как Арбелоа мадридский «Реал» и все, что с ним связано. Команда проигрывает Альбасете в Кубке Испании и вылетает? А он говорит о том, какой замечательный Винисиус. Побеждает «Леванте» (2:0) в чемпионате? Это все потому, что президент – лучший. Кто-то отдал бы много денег, чтобы узнать секрет, какими таблетками для поддержки нервной системы кормят в Мадриде Арбелоа, чтобы он говорил об этом, а не о футболе. Если без шуток, то Альваро делает что-то страшное: действительно пытается понравиться вообще всем, кто имеет отношение к команде. Это странный подход. Ни один тренер топ-команды в последние годы таким образом до больших побед не добирался. Арбелоа может стать первым, кто сумеет. Или не первым, кого уволит Перес.

О других матчах

В Испании тур столбов. Кто умеет играть головой и высокий, тот и забивает. В «Атлетико» отличился Серлот, но это все только разминка. Дубль Будимира помог «Осасуне» прервать 3-матчевую беспроигрышную серию «Овьедо» (3:2). Хет-трик Мурики оставил ни с чем на выезде к «Мальорке» «Атлетик» (3:2). «Севилью» от поражения «Эльче» спас Адамс, который вышел на замену и отличился дважды (2:2). Рост самого низкого из названной четверки – 190 см. Все центральные нападающие. Столица британского футбола больше не в Британии. Тем ценнее, что «Сельта» одолела «Райо» (3:0) не благодаря сантиметрам: средний рост авторов забитых в этом матче всего 170 см, самого высокого – 177. Автор единственного гола в матче «Хетафе» и «Валенсии» (0:1) также всего 172 см. Так что столбы в Испании не правят! Но да, доминируют.

Сборная тура

Немалое количество представителей нашей команды уже упомянул в абзацах выше, поэтому давайте сначала зафиксируем их. На воротах – кипер «Сосьедада» Ремиро. Лучший игрок победного для команды матча с «Барселоной», поэтому, пожалуй, без вариантов. Среди больших и страшных нападающих доверимся Будимиру («Осасуна») и Мурики («Мальорка»), у которых на счету аж 5 забитых голов на пару за тур. С ними наша команда будет несколько «деревянной», но в Испании свои шансы отличиться получит – а наши башни в центре штрафной площадки не подведут. Проигнорирую Серлота, чтобы взять другого игрока из «Атлетико» – Барриоса. Отдал победный ассист, но с нами в основном из-за 6 отборов – с отрывом в 2 раза лучший показатель в команде. Нам такой волнорез в центре поля нужен.

«Реал» и «Барселона» играли с несложными соперниками, поэтому традиционно готов взять в состав команды максимум по 1 футболисту из каждого топ-клуба. В Мадриде это Гюлер. 8 передач под удары партнеров за вечер – это очень круто. Но он провел на поле только 1 тайм, поэтому показатель вообще фантастический. У нас сыграет под нападающими и гарантирует тем моменты. То же самое, но благодаря удачному дриблингу, сделает Ямаль. Да, «Барселона» проиграла, но какие вопросы к вундеркинду? За матч обошел соперников 11 (!) раз, все его партнеры вместе взятые – 8, весь состав «Сосьедада» – 6. Поэтому зарабатывал фолы. 5 раз бил. 7 раз пасовал под удары. Отдал ассист. Не спас команду от поражения, но даже в плохой для «Барселоны» день не провалился. Сыграл как лидер, когда каталонцам был нужен лидер. Заслужил.

Последний наш полузащитник – Гедеш из «Сосьедада». Сзади спасал Ремиро, а впереди всю погоду сделал он: гол и голевой пас. В обороне слева за победный гол в ворота «Хетафе» защитник «Валенсии» Гая: именно тот случай, когда одного хорошего подключения к атаке достаточно. Похожая ситуация у нашего правого защитника Руибаля («Бетис»): также гол, также победный, а еще – 4 выноса. Отработал как следует. В центре защиты – Блинд из «Жироны» и Салас из «Севильи». У первого на счету сухой матч и 11 оборонительных действий, у второго – 18 действий в защите и в полтора раза больше пасов (56), чем у любого другого игрока «Севильи» (37). С этой парой не будем пропускать и будем начинать атаки прямо от собственных ворот. А руководить этой бандой будет Матераццо из «Сосьедада»: за несколько недель он превратил середняка в команду, которая побеждает «Барселону».

4-4-2 (узкий ромб): Ремиро («Сосьедад») – Гая («Валенсия»), Салас («Севилья»), Блинд («Жирона»), Руибаль («Бетис») – Барриос («Атлетико»), Гедеш («Сосьедад»), Гюлер («Реал Мадрид»), Ямаль («Барселона») – Будимир («Осасуна»), Мурики («Мальорка»)

Тренер тура – Матераццо («Сосьедад»)

Игрок тура – Ремиро («Сосьедад»)

Факты тура:

– 247 дней «Жирона» не могла сыграть на ноль в гостевых матчах Ла Лиги. Серия длилась 10 матчей и с прошлого сезона – прервалась в последнем туре;

– 15 ударов в каркас нанесла «Барселона» в сезоне Ла Лиги. Это с запасом лучший результат в чемпионате. У ближайшего преследователя только 8, у «Реала» – только 6. До повторения рекорда предыдущего розыгрыша только 7 ударов в штангу/перекладину. Этот рекорд, кстати, также принадлежит «Барсе»;

– 14 мячей на счету форварда «Мальорки» Мурики в сезоне Ла Лиги. Больше забивает в чемпионате только Мбаппе. По голам головой он лидер Примеры: 5 точных попыток, у всех конкурентов максимум по 3;

– 0 голевых действий на счету Вини в первых 2 матчах с Арбелоа в качестве главного тренера «Реала». А вот публичных комплиментов от Альваро уже больше, чем от Хаби;

– 3 поражения в сезоне Ла Лиги потерпела «Барселона». Целых 2 из них – от команд тренеров, которые до этого работали в немецкой Бундеслиге;

– 4 гола забил «Овьедо» за 4 тура с новым тренером. Это на 4 больше, чем за 6 последних с его предшественником.

Выступления наших

Как-то я здесь написал, что Ванат не забивает, – начал. Затем я сказал, что не понимаю, как «Жирона» может избежать вылета. Был момент, когда я жаловался на плохую форму Цыганкова. Ну что ж, я, кажется, понял, как это работает. Итак, держите новое: у «Жироны» абсолютно нулевые шансы квалифицироваться в еврокубки. Позиция в турнирной таблице – комплиментарная для команды. Есть рекордная серия побед за долгое время, но топ-игры нет. По ожидаемым баллам коллектив среди аутсайдеров, один из претендентов на вылет. Поэтому последние победы предлагаю считать инвестицией в будущее: благодаря им «Жирона» может не отправиться в Сегунду. Они ничего не меняют глобально: Витя и Влад слишком круты для этой команды. Они забили 7 последних голов «Жироны» в ЛЛ – прекрасно, но это еще и о том, что остальные «молчат» уже 2 месяца. Оставаться до лета и бежать. Быстро. Наши достойны лучшего.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Эльче – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ла Лига - betking
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 20 января 2026, 16:11 1
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20 января 2026, 06:22 8
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»
Футбол | 20.01.2026, 13:41
ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»
ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 74
Футбол
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48
Бокс
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем