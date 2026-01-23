Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»

Наставник Полесья Руслан Ротань доволен тем, как ему работается в команде президента Геннадия Буткевича, который обеспечивает все условия.

«Президент делает для нашего клуба очень много, а то и слишком много. Я не могу даже сейчас сказать: «Дайте мне то или иное».

«Президент просто живет этим клубом, он на сто процентов погружен в него. Я такого в своей карьере не встречал. Встречал в Динамо Киев – Суркисы были максимально погружены в футбол. И вот встретил в Полесье», – сказал Ротань.

Полесье завершило первую часть сезона УПЛ на третьей позиции.