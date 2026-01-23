Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 17:25 | Обновлено 23 января 2026, 17:51
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»

Тренер похвалил Буткевича

Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Наставник Полесья Руслан Ротань доволен тем, как ему работается в команде президента Геннадия Буткевича, который обеспечивает все условия.

«Президент делает для нашего клуба очень много, а то и слишком много. Я не могу даже сейчас сказать: «Дайте мне то или иное».

«Президент просто живет этим клубом, он на сто процентов погружен в него. Я такого в своей карьере не встречал. Встречал в Динамо Киев – Суркисы были максимально погружены в футбол. И вот встретил в Полесье», – сказал Ротань.

Полесье завершило первую часть сезона УПЛ на третьей позиции.

Комментарии 6
easterly
ваня зінченко - ти ж розумієш скільки народу прокинув цим заголовком? зараз гундосі ржаві будуть заскакувати розганять зраду, а тут такий облом
Прибирач Гівна
Люба модерація зверніть увагу на коментар покидька Фанькин Кот коментар цієї потвори написаний в 16:33. Я звісно поскаржився. Чекаю зворотнього зв'язку.Дякую!
Lion
Ротань решил перебраться в динамо....
Фанькин кот
Похоже, Русик никогда не вникал в управленческие порядки флагмана украинского футбола - родного Шахтёра. И поэтому не может надлежащим образом оценить тот вклад, который делает Президент  Ринат Ахметов в развитие нашего лучшего клуба. Буткевич тут и рядом не стоит. А суркисы поганые, жулики опзжшные - тем более.
batistuta
Суркис це совість наша! Гордість країни та Європи!
