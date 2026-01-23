Снова поражение и снова без голов. Металлист 1925 провел контрольный матч

Металлист 1925 провел второй контрольный матч на сборе Испании. Команда Младена Бартуловича уступила чешскому Пардубице со счетом 0:1.

В первой встрече на сборе харьковчане с тем же счетом проиграли Вольфсбергеру. Металлист 1925 на сборах пока не забивает.

Металлист 1925 – Пардубице 0:1

Гол: Нослин 22

Металлист 1925: Варакута (Проценко 61), Крупский (Снурницын 46), Павлюк, Салюк, Капинус (Мартынюк 46), Калюжный (к) (Аревало 46), Антюх (Чурко 46), Когут (Мба 46), Литвиненко (Король 61), Кастильо (Калитвинцев 61), Забергджа (Карпизин 61)