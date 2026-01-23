Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снова поражение и снова без голов. Металлист 1925 провел контрольный матч
Товарищеские матчи
Металлист 1925
23.01.2026 16:00 – FT 0 : 1
Пардубице
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 18:40 | Обновлено 23 января 2026, 18:51
Снова поражение и снова без голов. Металлист 1925 провел контрольный матч

Уступили Пардубице

Снова поражение и снова без голов. Металлист 1925 провел контрольный матч
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 провел второй контрольный матч на сборе Испании. Команда Младена Бартуловича уступила чешскому Пардубице со счетом 0:1.

В первой встрече на сборе харьковчане с тем же счетом проиграли Вольфсбергеру. Металлист 1925 на сборах пока не забивает.

Металлист 1925 – Пардубице 0:1
Гол: Нослин 22

Металлист 1925: Варакута (Проценко 61), Крупский (Снурницын 46), Павлюк, Салюк, Капинус (Мартынюк 46), Калюжный (к) (Аревало 46), Антюх (Чурко 46), Когут (Мба 46), Литвиненко (Король 61), Кастильо (Калитвинцев 61), Забергджа (Карпизин 61)

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Urets
Рівень комплектації у МХ1925 просто жахливий, а можна ж було і Гуцуляка забрати і Велетня і  Цару і Беззеру, які робили результат на полі. Всіх просрали і бігають з Когутом(!!!) в атаці. Це якась ганьба, а не робота на трансферному ринку. Вони за збори пристойним командам і двох мячів не забьють бо банально нікому. Навіть чешський аутсайдер виглядає скелею на їх фоні.
Фанькин кот
Почему почти все наши команды так называемого элитного дивизиона проигрывают всяким ноунеймам в товарняках?
