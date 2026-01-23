Металлист 1925 – Пардубице. Сыграет ли Слюбик? Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 23 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и чешский Пардубице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на стадионе Estepona Football Center в испанском городе Эстепона недалеко от Малаги.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Недавно в чешский Пардубице из львовского Руха перешел украинский защитник Богдан Слюбик.
Металлист 1925 – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
