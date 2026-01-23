Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Пардубице. Сыграет ли Слюбик? Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
Металлист 1925
23.01.2026 16:00 - : -
Пардубице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 13:38 | Обновлено 23 января 2026, 13:47
92
0

Металлист 1925 – Пардубице. Сыграет ли Слюбик? Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

23 января 2026, 13:38 | Обновлено 23 января 2026, 13:47
92
0
Металлист 1925 – Пардубице. Сыграет ли Слюбик? Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 23 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и чешский Пардубице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе Estepona Football Center в испанском городе Эстепона недалеко от Малаги.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Недавно в чешский Пардубице из львовского Руха перешел украинский защитник Богдан Слюбик.

Металлист 1925 – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции. Тройная нагрузка в Белеке
ФОТО. Защитник аутсайдера УПЛ впервые сыграл после ужасной травмы
Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Пардубице Богдан Слюбик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Футбол | 23 января 2026, 06:50 6
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца

Английский клуб сделал официальное предложение по Батагову

Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Футбол | 23.01.2026, 13:33
Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22.01.2026, 14:59
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 11
Бокс
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31 1
Бокс
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 17
Другие виды
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 6
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем