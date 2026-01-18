Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СЛЮБИК: «Я уже некоторое время следил за клубом Пардубице»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 05:19 | Обновлено 18 января 2026, 05:27
Украинский защитник перешел из Руха и подписал контракт на 4,5 года

ФК Пардубице

Защитные ряды чешского клуба «Пардубице» усилил украинский футболист Богдан Слюбик. Игрок подписал с клубом «Пардубице» контракт на 4,5 года.

Богдан Слюбик в 2024 году в престижном опросе Golden Boy занял 61-е место. Для сравнения, в том же году этот опрос возглавил Ламине Ямаль. Теперь 21-летний центрбек переходит из украинского «Руха» (Львов) в «Пардубице», с которым договорился о контракте на 4,5 года.

Спортивный директор клуба Иржи Билек оценил приход Слюбика, который имеет рост 190 см: «Богдан типологически подходит для футбола, которым мы хотим себя презентовать. Мы хотели усилить оборону, поэтому приход игрока на позицию центрбека нам очень кстати».

Богдан Слюбик делится своими впечатлениями: «За клубом «Пардубице» я уже следил некоторое время. Мне очень нравится инфраструктура и амбиции всего клуба. Здесь создается большой проект и отличная команда. В этом сезоне пришел новый владелец, и это делает для меня еще более интересной игру за «Пардубице».

Иржи Билек: «Это огромный талант с большим потенциалом. Я очень рад, что нам удалось привлечь его в нашу организацию. Переговоры были долгие и сложные, но в итоге всё хорошо завершилось. Мы будем терпеливы. Понимаем, что он приходит из сложной среды. Но для Чехии он культурно близок с Украины, поэтому верим, что его адаптация не займет слишком много времени».

Богдан Слюбик в своем первом интервью для «Пардубице» рассказал о своих и командных амбициях в красно-белой форме: «Жду, когда снова вернусь к тренировочному процессу. Хочу помочь команде набирать очки. Основная задача – как можно быстрее выйти в спокойные воды турнирной таблицы. Понимаю, что, чтобы проявить себя в «Пардубице», должен отдавать максимум в каждом матче. Только так я помогу нашей команде и всему клубу».

трансферы чемпионат Чехии по футболу трансферы УПЛ Рух Львов Богдан Слюбик Пардубице
Николай Степанов Источник
