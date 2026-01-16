Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 20:43 | Обновлено 16 января 2026, 20:47
1801
2

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб

Богдан Слюбик продолжит карьеру в чешском «Пардубице»

16 января 2026, 20:43 | Обновлено 16 января 2026, 20:47
1801
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
ФК Пардубице. Богдан Слюбик

«Рух» и «Пардубице» сообщили на официальных страницах клубов о переходе Богдана Слюбика.

Контракт украинского защитника с чешским клубом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

Слюбик присоединился к «Руху» в сентябре 2020 года. С тех пор защитник сыграл за «желто-черных» 81 матч и забил 4 гола. Богдан – двукратный чемпион Украины среди юниоров в составе «Руха» U-19 (в сезонах 2021/22 и 2022/23), за который в целом провел 42 матча и отметился 5 голами. В Юношеской лиге УЕФА защитник провел в составе львовян 5 матчей.

«Пардубице» после 19 сыгранных матчей занимает 11-е место в чемпионате Чехии, имея в активе 21 очко.

По теме:
Предложение от Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника
С тремя игроками из U-19. Оболонь назвала состав на сборы в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Рух обьявил о трансфере футболиста в Европу
Богдан Слюбик Рух Львов Пардубице чемпионат Чехии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Футбол | 16 января 2026, 17:55 3
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»

Главный тренер «Черноморца» хочет вернуть команду в УПЛ

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15 января 2026, 22:18 13
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей
Футбол | 16.01.2026, 20:28
Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей
Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
якщо чесно, він міг претендувати і на кращу команду для продовження кар'єри
Ответить
+2
Urets
Навіть в Україні можна було знайти купу кращих варіантів.
Ответить
0
Популярные новости
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
15.01.2026, 00:30
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем