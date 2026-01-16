ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб

«Рух» и «Пардубице» сообщили на официальных страницах клубов о переходе Богдана Слюбика.

Контракт украинского защитника с чешским клубом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

Слюбик присоединился к «Руху» в сентябре 2020 года. С тех пор защитник сыграл за «желто-черных» 81 матч и забил 4 гола. Богдан – двукратный чемпион Украины среди юниоров в составе «Руха» U-19 (в сезонах 2021/22 и 2022/23), за который в целом провел 42 матча и отметился 5 голами. В Юношеской лиге УЕФА защитник провел в составе львовян 5 матчей.

«Пардубице» после 19 сыгранных матчей занимает 11-е место в чемпионате Чехии, имея в активе 21 очко.