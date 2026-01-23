Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Металлиста 1925 на спарринг против команды Слюбика
Товарищеские матчи
Металлист 1925
23.01.2026 16:00 - : -
Пардубице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 15:32 | Обновлено 23 января 2026, 15:34
169
0

Назван стартовый состав Металлиста 1925 на спарринг против команды Слюбика

23 января в 16:00 пройдет товарищеский матч в испанском городе Эстепона

ФК Металлист 1925

23 января в 16:00 товарищеский матч проведут харьковский Металлист 1925 и чешский Пардубице.

Матч пройдет на стадионе Estepona Football Center в испанском городе Эстепона недалеко от Малаги.

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Недавно в чешский Пардубице из львовского Руха перешел украинский защитник Богдан Слюбик, однако в заявку на игру он не включен.

Стартовые составы на спарринг Металлиста 1925 и Пардубице

По теме:
Металлист 1925 – Пардубице. Сыграет ли Слюбик? Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции. Тройная нагрузка в Белеке
ФОТО. Защитник аутсайдера УПЛ впервые сыграл после ужасной травмы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Богдан Слюбик Пардубице стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

