Назван стартовый состав Металлиста 1925 на спарринг против команды Слюбика

23 января в 16:00 товарищеский матч проведут харьковский Металлист 1925 и чешский Пардубице.

Матч пройдет на стадионе Estepona Football Center в испанском городе Эстепона недалеко от Малаги.

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Недавно в чешский Пардубице из львовского Руха перешел украинский защитник Богдан Слюбик, однако в заявку на игру он не включен.

Стартовые составы на спарринг Металлиста 1925 и Пардубице