Назван стартовый состав Металлиста 1925 на спарринг против команды Слюбика
23 января в 16:00 пройдет товарищеский матч в испанском городе Эстепона
23 января в 16:00 товарищеский матч проведут харьковский Металлист 1925 и чешский Пардубице.
Матч пройдет на стадионе Estepona Football Center в испанском городе Эстепона недалеко от Малаги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Недавно в чешский Пардубице из львовского Руха перешел украинский защитник Богдан Слюбик, однако в заявку на игру он не включен.
Стартовые составы на спарринг Металлиста 1925 и Пардубице
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михайличенко вляпался в скандал
Виталий в короткой индивидуалке показал 15-й результат