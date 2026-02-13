В «Реале» растет напряжение в составе, и Тибо Куртуа выступил за урегулирование ситуации заблаговременно. Голкипер и ветеран команды считает, что некоторым игрокам, таким как Родриго, следует искать новый клуб, чтобы избежать обострения конфликта в команде.

По информации источников, в клубе заметны внутренние проблемы: результаты команды не соответствуют ожиданиям, конкуренция за игровое время обостряет отношения, а некоторые решения тренерского штаба вызывают недовольство. В частности, отношения между тренером Альваро Арбелоа и частью игроков стали напряженными, а неуверенная игра Родриго усугубляет проблему.

Куртуа, как лидер в раздевалке, призывает действовать проактивно: лучше, чтобы игроки, которые не получают должного игрового времени, искали новые клубы, чем конфликт в составе перерос в серьезный кризис. Тибо отмечает, что своевременные решения помогают сохранить стабильность и избежать дальнейших проблем в команде.