Испания
13 февраля 2026, 02:32 |
Куртуа посоветовал звездному игроку Реала найти себе новую команду

Тибо обратился к Родриго

Куртуа посоветовал звездному игроку Реала найти себе новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В «Реале» растет напряжение в составе, и Тибо Куртуа выступил за урегулирование ситуации заблаговременно. Голкипер и ветеран команды считает, что некоторым игрокам, таким как Родриго, следует искать новый клуб, чтобы избежать обострения конфликта в команде.

По информации источников, в клубе заметны внутренние проблемы: результаты команды не соответствуют ожиданиям, конкуренция за игровое время обостряет отношения, а некоторые решения тренерского штаба вызывают недовольство. В частности, отношения между тренером Альваро Арбелоа и частью игроков стали напряженными, а неуверенная игра Родриго усугубляет проблему.

Куртуа, как лидер в раздевалке, призывает действовать проактивно: лучше, чтобы игроки, которые не получают должного игрового времени, искали новые клубы, чем конфликт в составе перерос в серьезный кризис. Тибо отмечает, что своевременные решения помогают сохранить стабильность и избежать дальнейших проблем в команде.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес
Дмитрий Олийченко Источник: E-Notícies
