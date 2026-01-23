Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 18:00
ФОТО. Шокирующая статистика разводов футболистов после завершения карьеры

Жесткая правда о жизни футболистов

ФОТО. Шокирующая статистика разводов футболистов после завершения карьеры
Instagram. Эндрик и его жена Габриэли Миранда

Бывший футболист Эль Пойо Брисеньо рассказал о трудной реальности, с которой сталкиваются многие игроки после ухода из футбола.

По его словам, спустя пять лет после завершения карьеры трое из пяти футболистов оказываются разведенными.

Причина – резкая смена образа жизни. «Годами пары привыкают к высоким доходам и комфорту, но когда футбол заканчивается, заканчивается и эта жизнь», – отметил Брисеньо.

Экс-игрок подчеркнул, что такой перелом становится серьезным испытанием не только для самих спортсменов, но и для их семей, которые не всегда готовы к жизни после большого футбола.

