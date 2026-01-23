ФОТО. Шокирующая статистика разводов футболистов после завершения карьеры

Бывший футболист Эль Пойо Брисеньо рассказал о трудной реальности, с которой сталкиваются многие игроки после ухода из футбола.

По его словам, спустя пять лет после завершения карьеры трое из пяти футболистов оказываются разведенными.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Причина – резкая смена образа жизни. «Годами пары привыкают к высоким доходам и комфорту, но когда футбол заканчивается, заканчивается и эта жизнь», – отметил Брисеньо.

Экс-игрок подчеркнул, что такой перелом становится серьезным испытанием не только для самих спортсменов, но и для их семей, которые не всегда готовы к жизни после большого футбола.