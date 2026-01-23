ФОТО. $96 млн за 15 лет. Как Леброн Джеймс заработал на Ливерпуле

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 18:54 |
Инвестиция звезды НБА в английский клуб выросла более чем в 15 раз

Getty Images/Global Images Ukraine. Леброн Джеймс

В 2011 году звезда НБА Леброн Джеймс приобрёл 2% акций футбольного клуба «Ливерпуль» за $6,5 млн.

На тот момент Forbes оценивал стоимость английского гранда примерно в $552 млн.

Спустя 15 лет эта инвестиция стала одной из самых успешных в спортивном бизнесе. Сейчас «Ливерпуль» оценивается примерно в $5,4 млрд, а доля Леброна стоит около $108 млн.

Таким образом, первоначальные вложения Джеймса выросли более чем на 1500%, что делает его примером того, как спортсмены могут грамотно инвестировать за пределами игровой карьеры и выстраивать масштабный бизнес еще во время выступлений на высшем уровне.

Максим Лапченко Источник: Instagram
