ФОТО. $96 млн за 15 лет. Как Леброн Джеймс заработал на Ливерпуле
Инвестиция звезды НБА в английский клуб выросла более чем в 15 раз
В 2011 году звезда НБА Леброн Джеймс приобрёл 2% акций футбольного клуба «Ливерпуль» за $6,5 млн.
На тот момент Forbes оценивал стоимость английского гранда примерно в $552 млн.
Спустя 15 лет эта инвестиция стала одной из самых успешных в спортивном бизнесе. Сейчас «Ливерпуль» оценивается примерно в $5,4 млрд, а доля Леброна стоит около $108 млн.
Таким образом, первоначальные вложения Джеймса выросли более чем на 1500%, что делает его примером того, как спортсмены могут грамотно инвестировать за пределами игровой карьеры и выстраивать масштабный бизнес еще во время выступлений на высшем уровне.
