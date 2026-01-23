Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 января 2026, 12:05 | Обновлено 23 января 2026, 12:37
За неимением особого выбора Зинченко нужно цепляться за Аякс

Валерий Василенко – о сложном простом выборе капитана сборной Украины

За неимением особого выбора Зинченко нужно цепляться за Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко в ближайшее время может перейти в «Аякс». Об этом говорят с высокой долей вероятности. Говорят не только инсайдеры, заслуживающие внимания и уважения (сам Фабрицио Романо), но и клубы, в той или иной степени «замешанные» в этом деле.

В частности, в одной из соцсетей «Арсенал», все еще владеющий контрактом украинского универсала, сообщил о некоторых шероховатостях в переговорах с «Аяксом». Следовательно, переговоры действительно ведутся. Хотя на предмет успешности этих переговоров можно смотреть под разным углом. В том-таки сообщении лондонского клуба проскальзывают нотки разочарования. Дескать, ситуация зависла. Зависла на неопределенный срок.

А зависла она потому, что «Арсенал» хочет получить хотя бы какие-то деньги за переход Зинченко. Напомню, что контракт Зины с «канонирами» истекает 30 июня сего года, и после этого срока футболист может достаться новому клубу бесплатно. А поскольку «Аяксу» Зинченко якобы нужен прямо сейчас, то «Арсенал» и рассчитывал выторговать хотя бы какие-то деньги за игрока, на который лондонский клуб уже не рассчитывает.

Логику «Аякса» в данном случае понять можно, хотя это и сложновато. Изначально амстердамский клуб планировал арендовать Зинченко на остаток сезона. Но теперь самый титулованный клуб Нидерландов вроде бы как хочет заключить с украинцем полноценный контракт. Поначалу – на полгода, а дальше, если обе стороны будут довольны сотрудничеством, можно будет обсуждать и более долгосрочное соглашение.

Такой поворот сюжета стал неожиданностью для «канониров», о чем лондонский клуб и сообщил публично. Мол, ситуацию нужно изучить и проанализировать вновь открывшиеся факты.

Чуть позже в британской прессе появилась информация, что высокие договаривающиеся стороны таки достигли компромисса, и «канониры» все-таки получат «отступные» за Зинченко. И какая разница, по большому счету, как окончательно будет обставлена эта сделка в финансовом разрезе – заплатит ли «Аякс» лондонцам за полгодичный полноценный контракт Зинченко, или заплатит за аренду, ведь сумма в итоге получится практически одинаковой.

Если все завершится именно так, как и должно, а должно завершиться переходам Александра в «Аякс», ведь Фабрицио Романо уже поставил свою «подпись» под «вердиктом» - дескать, все уже на мази, то для 29-летнего игрока/капитана сборной Украины начнется абсолютно новый этап в его игровой карьере.

О перспективах Александра на новом месте более основательно поговорим в следующий раз. Отмечу лишь, что в нынешнем сезоне амстердамцы уже вряд ли смогут ввязаться в чемпионскую гонку: уж слишком большое отставание от лидера – ПСВ (целых 18 очков), да и от идущего на втором месте «Фейеноорда» идущий на третьем месте «Аякс» отстает на два пункта.

Да и стремный сейчас «Аякс»: это уже не тот гранд, который безгранично доминировал на внутренней арене и время от времени громко напоминал о себе на арене международной. В общем, стабильность – это не про нынешний «Аякс». Там даже тренера на постоянной основе нет: Фред Грим работает с приставкой «исполняющий обязанности», и, скорее всего, по окончанию сезона с ним расстанутся.

Тем не менее, даже в такой разболтанной команде у Зинченко могут быть перспективы, ведь Александр – игрок действительно опытный и мастеровитый. «Аякс» его рассматривает сразу на две позиции – и на место левофлангового оборонца, и на позицию «волнореза». Но главное даже не это. Главное то, что нестабильному «Аяксу», где много молодых и типа перспективных игроков, нужен лидер. Лидер за относительно небольшие деньги. И таким лидером руководство «красно-белых» и видит как раз Зинченко, имеющего опыт игр не только в больших клубах, но и в чемпионате Нидерландов (в свое время он играл в аренде за ПСВ).

Скорее всего, и Зинченко видит себя в «Аяксе», хотя на сей счет Александр особо не распространяется. Да и не особо тоже. Что показательно – и его медийная жена Влада тоже по поводу хранит молчание. Оно и правильно. Когда полностью срастется, тогда и нужно говорить. А сейчас лучше попридержать язык за зубами.

На мой субъективный взгляд, если трансфер украинца в «Аякс» таки состоится, то от этого перехода выиграет и амстердамский клуб, и футболист. И даже его медийная жена. Ведь все же лучше наблюдать достопримечательности столицы Нидерландов, нежели окраины Ноттингема. Ну, а если серьезно, то Зинченко очень нужна игровая практика, ведь в последнее время он ее, этой практики, практически не имел. И в этой связи можно лишь сокрушаться да удивляться, хотя вряд ли что-то изменится.

Однако сам факт, что Зинченко оказался не нужен и в «Арсенале», и в «Ноттингем Форест», действительно вызывает вопросы и недоумения. Хотя бы потому, что летом 2022 года Александр покинул насиженное место в «МанСити» и перебрался в «Арсенал» за более чем 30 миллионов евро в первую очередь из-за настойчивого обхаживания наставника лондонской команды Артеты, с которым Александр поработал в «Сити», когда тот был ассистентом у Гвардиолы.

Безусловно, Зинченко – явная креатура Артеты. Если бы не настойчивость испанского тренера, может быть, Алекс до сих пор бы оставался в Манчестере. Но получилось иначе. Футболист пошел к тренеру, который видел его в основе своей команды, и обещал ему эту основу.

Да, на переход повлияла и зарплата. По некоторым данным, в Лондоне Зинченко зарабатывал почти в пять раз больше, чем в Манчестере, так что как минимум поверхностно утверждать о том, что он переехал в столицу Великобритании исключительно благодаря настоятельству Артеты. Были и другие причины, и финансовая – наверняка одна из главных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Однако стать «железным» игроком основы в «Арсенале» украинцу не удалось. Поначалу Артета делал на него ставку. А затем перестал делать. В этой связи нужно принимать во внимание и тот факт, что Микель Артета – не только очень квалифицированный, но и весьма специфический наставник. Он очень быстро проникается симпатией к тому или иному игроку, но так же быстро по той или иной причине может терять к нему интерес.

Разочаровавшись в Зинченко, Артета лично настоял, чтобы «Арсенал» на место левого оборонца приобрел итальянца Калафьори. И «Арсенал» его приобрел. И с этим трансфером дела Саши в лондонском клубе заметно пошли на спад. Тренер видел другого на его позиции, да и, будем откровенны, Зинченко проигрывал конкуренцию.

Посему его переход в «Ноттингем Форест» в начале нынешнего сезона выглядел хоть и достаточно неожиданным, но вполне логичным, если исходить с того, что Алекс делал свой выбор в пользу игровой практики. И, опять-таки, он шел к тренеру, который хотел видеть его в составе.

Но Постекоглу в лагере «лесников» задержался недолго, и Александр Зинченко, в сентябре отвешивавший комплименты своему новому клубу, оказался не нужным новому тренеру «Форест» Дайчу. Тот отмечает профессионализм украинца, но в то же время прямым текстом указывает, что не видит для него места в основе. Более того, уже и «Ноттингем Форест» хочет досрочно разорвать арендное соглашение с «Арсеналом» относительно Зинченко.

Возможно, если бы не травма, если бы возможность играть за «НФ» в еврокубках, то Саша и более бы раскрался на новом месте. Но не раскрался. Оказался не к месту. И в «Арсенале» на него тоже уже не рассчитывают. У команды Артеты сейчас полный порядок и на левом крыле обороны, и в середине поля. Да и в целом. Так что Саше нужно искать себе новый клуб, и «Аякс» в этой связи весьма подходит. Хотя бы потому, что сам предлагает свои условия.

За неимением особого выбора нужно цепляться за этот шанс.

По теме:
Салах, Винисиус, Левандовски, Онана могут перебраться в Саудовскую Аравию
Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами
Журналист ESPN сделал неожиданное заявление по поводу будущего Зинченко
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
