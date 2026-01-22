Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу

Киевский клуб поздравил украинского специалиста, который празднует 60-й день рождения

ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Киевское «Динамо» опубликовало официальное обращение к украинскому специалисту Юрию Вернидубу, который 22 января празднует юбилей – 60 лет. Бывший тренер «Кривбасса» с 9 декабря 2024 года возглавляет азербайджанский «Нефтчи».

«Сегодня свой юбилей отмечает экс-наставник луганской «Зари» и криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

Уважаемый Юрий Николаевич! Футбольный клуб «Динамо» (Киев) поздравляет Вас с Днем рождения.

Ваша многолетняя тренерская карьера неразрывно связана с украинским футболом. Поединки киевского «Динамо» с командами, которые Вы возглавляли – луганской «Зарей» и криворожским «Кривбассом» – всегда отличались принципиальностью, высоким уровнем организации игры и бескомпромиссной борьбой.

Ваши подопечные неизменно демонстрировали боевой характер, дисциплину и стремление к результату, что вызывало уважение как у соперников, так и болельщиков.

Сегодня Вы достойно представляете украинскую тренерскую школу на международном уровне, работая с азербайджанским клубом «Нефтчи». Желаем Вам крепкого здоровья, профессионального воодушевления, новых успехов на тренерском пути и дальнейших достижений в карьере.

Пусть каждый этап вашего пути сопровождается уверенностью, поддержкой команды и положительными результатами.

С уважением, футбольный клуб «Динамо» (Киев)», – опубликовала обращение пресс-служба «бело-синих».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
